Gara-1 va all'Atalanta. Una sfida aperta e piena di emozioni, come facevano ampiamente prevedere le caratteristiche offensive di entrambe le squadre. Ed in effetti dal Gewiss Stadium esce un 3-2 a tratti pirotecnico e, soprattutto, da accogliere con un discreto sorriso in vista della gara di ritorno. Sorriso non totale, però. Perché l'Atalanta trema per un quarto d'ora buono, viene punita da Aranguiz, ma poi inizia a dominare in lungo e in largo un avversario stordito: pareggia Malinovskyi e poi inizia il Muriel show, con una devastante doppietta tra primo e secondo tempo. E proprio Malinovskyi e Muriel sono pure gli autori di tutti gli assist. A quel punto la Dea pare poter dilagare, sfiora più volte il poker, ma viene imprevedibilmente gelata dall'ex crotonese Diaby, autore della rete che riapre ogni discorso. Tra una settimana, alla BayArena, i nerazzurri dovranno conquistarsi la qualificazione ai quarti con le unghie e con i denti.

Ad

Tabellino

Europa League Atalanta-Leverkusen 3-2, pagelle: Muriel straripante 19 MINUTI FA

Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2 (primo tempo 2-1)

Atalanta (3-4-2-1): Musso: Toloi, Demiral, Djimsiti (69' Palomino); Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta (77' Maehle); Koopmeiners, Malinovskyi (69' Boga); Muriel (77' Miranchuk). All. Gasperini

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong (80' Fosu-Mensah), Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Palacios; Diaby, Wirtz (85' Azmoun), Adli (80' Paulinho); Alario (61' Koussounou). All. Seoane

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia)

Gol: 11' Aranguiz (B), 23' Malinovskyi (A), 25' Muriel (A), 49' Muriel (A), 63' Diaby (B)

Ammoniti: Toloi, Bakker, Wirtz

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

9' – Punizione calciata perfettamente da Aranguiz: la palla supera la barriera, scende dolcemente ma incoccia contro il palo. Si salva l'Atalanta.

11' – GOL DEL BAYER LEVERKUSEN. Proprio Aranguiz riceve al limite da Wirtz e di prima intenzione non dà scampo a Musso. Atalanta sotto.

23' – GOL DELL'ATALANTA. Tocco in area di Malinovskyi per Muriel, passaggio di ritorno per l'ucraino e sinistro di quest'ultimo che non lascia scampo a Hradecky. 1-1.

25' – GOL DELL'ATALANTA. Sempre Malinovskyi premia lo scatto di Muriel, la cui stupenda rasoiata mancina non dà scampo a Hradecky. Uno-due prepotente della Dea in pochissimi secondi.

Muriel esulta per il gol in Atalanta-Bayer Leverkusen - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

39' – Muriel scappa via a Tah, si presenta davanti a Hradecky da posizione defilata ma gli spara addosso. Atalanta a un passo dal tris.

49' – GOL DELL'ATALANTA. Destro piazzato dal limite dell'area di Muriel, sempre su assist di Malinovskyi, Hradecky ancora una volta non ci arriva e la Dea segna anche il tris.

57' – Freuler si invola verso la porta in posizione regolare e tocca per Muriel, il cui destro a botta sicura da due passi viene sporcato in angolo da un miracoloso intervento con un piede di Hradecky.

63' – GOL DEL BAYER LEVERKUSEN. Gran rasoiata mancina di Diaby, che spedisce la palla dove Musso non può arrivare. 3-2 e gara riaperta.

Il momento social

Il migliore

Luis MURIEL - Sembra essere in una di quelle sue serate no, ma è solo un'illusione. Appena si accende, cambia la partita: assist per Malinovskyi, gol, doppietta. Bentornato.

Il peggiore

Mitchell BAKKER - Completamente a disagio nei meccanismi difensivi del Leverkusen. Tiene in gioco Muriel nell'azione del pari e rischia di regalare al colombiano pure la tripletta. In bambola.

Le pagelle

Spalletti e il padel: "Vi spiego perché piace a tutti"

Europa League Atalanta-Leverkusen 3-2, pagelle: Muriel straripante 19 MINUTI FA