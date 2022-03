Atalanta-Bayer Leverkusen, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, è terminato sul punteggio di 3-2 , frutto delle reti di Aranguiz, Malinovskyi, Muriel (doppietta) e Diaby. Gara arbitrata dal serbo Srdjan Jovanovic. Giovedì 17 marzo, alle ore 18.45, si giocherà la gara di ritorno alla BayArena di Leverkusen.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Europa League Muriel-Malinovskyi, gara-1 all'Atalanta: 3-2 al Leverkusen 3 ORE FA

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6 - Sostanzialmente non deve compiere parate. Gli unici tiri veri del Leverkusen sono tre: il palo di Aranguiz, il gol del cileno, il gol di Diaby.

Rafael TOLOI 6,5 - Con l'evanescente Adli ha buon gioco. E anche lui ci mette del suo, con attenzione e concentrazione in anticipi e chiusure.

Merih DEMIRAL 6,5 - Guida bene la difesa dopo qualche tremolio iniziale. Bravo in chiusura, non perde la bussola nemmeno quando Seoane gli toglie il punto di riferimento Alario.

Berat DJIMSITI 5,5 - Il più in difficoltà dei tre centrali dell'Atalanta. Lascia troppo spazio a Diaby anche nell'azione in cui l'ex crotonese va a segno (dal 69' José Luis PALOMINO 6 - Tenta di fermare Diaby con le buone o con le cattive, ma è dura)

Hans HATEBOER 6,5 - A tratti imprendibile quando trova spazio per sfondare. Solo Hradecky gli nega il gol nel secondo tempo.

Marten DE ROON 6 - Si fa sentire con la consueta tenacia e la consueta grinta, anche se non sempre è preciso.

Remo FREULER 6,5 - Prende visibilmente piede dopo un avvio complicato, acquisendo le redini del centrocampo e della manovra. Manda in porta Muriel, che manca il poker.

Davide ZAPPACOSTA 6 - Potenzialmente devastante quando trova spazi. E in effetti ne trova parecchi. Peccato che la precisione al momento del dunque non sia totale (dal 77' Joakim MAEHLE s.v.)

Teun KOOPMEINERS 6,5 - Meno appariscente rispetto a tante altre occasioni, ma comunque utile. Aiuta la squadra difensivamente e partecipa alla manovra.

Ruslan MALINOVSKYI 7,5 - Un bel gol, due assist al bacio. Assieme a Muriel forma la coppia che distrugge completamente ogni certezza del Leverkusen (dal 69' Jeremie BOGA 5,5 - Offre un paio di buoni guizzi in un contesto in cui, in realtà, incide poco)

Luis MURIEL 7,5 - Sembra essere in una di quelle sue serate no, ma è solo un'illusione. Appena si accende, cambia la partita: assist per Malinovskyi, gol, doppietta. Bentornato (dal 77' Aleksej MIRANCHUK s.v.)

All. Gian Piero GASPERINI 7 - A tratti si vede la "sua" Atalanta: spumeggiante, dilagante. Il 3-2 va piuttosto stretto in vista del ritorno.

Malinovskyi esulta per il gol in Atalanta-Bayer Leverkusen - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Bayer Leverkusen

Lukas HRADECKY 6,5 - Tiene vivi i tedeschi con una serie di parate che negano all'Atalanta il poker. E prende tre gol, sì, ma su tutti può far ben poco.

Jeremie FRIMPONG 4,5 - Che sia a più agio quando attacca che quando difende è piuttosto noto. E le praterie che lascia a Zappacosta in certi tratti della gara lo confermano (dall'80' Timothy FOSU-MENSAH s.v.)

Jonathan TAH 4,5 - Lento, impacciato, spesso incapace di star dietro a Muriel. Quando il colombiano e Malinovskyi cominciano ad accendersi, sono dolori.

Edmond TAPSOBA 4,5 - Ha sulla coscienza il secondo gol atalantino, segnato da Muriel. Nemmeno lui è estraneo alla saga degli orrori difensivi dei tedeschi.

Mitchell BAKKER 4,5 - Completamente a disagio nei meccanismi difensivi del Leverkusen. Tiene in gioco Muriel nell'azione del pari e rischia di regalare al colombiano pure la tripletta. In bambola.

Charles ARANGUIZ 6,5 - Inizia alla grande, colpendo un palo su punizione e trovando la rete del vantaggio. Fondamentale, anche se successivamente soffre.

Exequiel PALACIOS 5,5 - Discretamente in difficoltà. Non riesce a tenere il passo dei palleggiatori atalantini.

Moussa DIABY 7 - Se il Bayer Leverkusen è ancora vivo, il merito è per gran parte suo. Nella ripresa mette a ferro e fuoco da solo la difesa atalantina, firmando il gioiello che riapre ogni discorso.

Florian WIRTZ 6 - Parte molto bene, con tanto di assist per il gol di Aranguiz, poi può far poco per raddrizzare la barca. Ha qualità evidenti, ma le mostra a sprazzi (dall'85' Sardar AZMOUN s.v.)

Amine ADLI 5 - Evanescente. Si vede pochissimo, anche nelle fasi della gara in cui la prevalenza è del Leverkusen (dall'80' PAULINHO s.v.)

Lucas ALARIO 5 - Si guadagna la punizione che Aranguiz calcerà contro il palo. Poi il nulla più totale. Fino all'inevitabile sostituzione (dal 61' Odilon KOUSSOUNOU 6 - Il suo ingresso in campo porta maggiore stabilità alla retroguardia)

All. Gerardo SEOANE 5,5 - A Leverkusen l'equilibrio non è proprio di casa. Potenziale offensivo enorme, fase difensiva da brividi. Per sua fortuna ci sono Hradecky e Diaby.

Spalletti e il padel: "Vi spiego perché piace a tutti"

Europa League Muriel-Malinovskyi, gara-1 all'Atalanta: 3-2 al Leverkusen 3 ORE FA