Domenico Tedesco, allenatore calabrese (di Rossano) con cittadinanza tedesca che ha trasformato il volto di una squadra in evidente crisi d'identità fino al suo avvento. Per conoscere e divulgare i segreti dell'avversaria dell'Atalanta nel doppio confronto dei quarti di finale di Europa League abbiamo interpellato Thomas Gaber di Eurosport Germania. Che conosce le potenzialità del club bergamasco ma nutre al contempo una granitica fiducia sulle possibilità di passaggio del turno del fiore all'occhiello del progetto Red Bull nel calcio.

1) Cosa puoi dirci sull'allenatore Domenico Tedesco? Come sta andando sulla panchina del Lipsia? Cosa ha aggiunto alla squadra?

"Dopo l'incompatibilità con Jesse March, Tedesco ha messo subito in carreggiata il Lipsia. Nonostante le partenze di Upamecano e Sabitzer verso il Bayern, il Lipsia ha forse la squadra migliore nella sua storia della Bundesliga in questa stagione. Tedesco ha semplicemente estratto il potenziale esistente. Lo stile di Tedesco si caratterizza soprattutto per la compattezza a centrocampo. Il Lipsia gioca un pressing aggressivo sotto la su adirezionei e cerca costantemente opportunità per conquistare la palla. Dopo aver conquistato la palla, avanzano rapidamente. In questo contesto Tedesco punta sulla classe individuale della squadra molto ben attrezzata del Lipsia."

Marsch vs Tedesco: il confronto

Il Lipsia con Marsch in panchina fino al 5 dicembre 2021

7 vittorie

4 pareggi

9 sconfitte

38 gol fatti

31 subiti

11° posto in campionato

Il Lipsia con Tedesco in panchina dall’11 dicembre ad oggi

12 vittorie

4 pareggi

2 sconfitte

47 gol fatti

16 subiti

4° posto in campionato

finale Coppa di Germania

Domenico Tedesco, l'allenatore che ha cambiato in meglio la stagione del Lipsia Credit Foto Getty Images

2) Andrè Silva non è stato del tutto convincente nel suo periodo di Serie A al Milan. Come è migliorato da allora? È fondamentale all'interno della squadra?

"Silva ha avuto una brutta partenza a Lipsia. Nelle sue prime 12 partite di campionato, ha segnato solo due gol e spesso sembrava un corpo estraneo. Le cose vanno molto meglio con Tedesco: ha segnato sette dei suoi dieci gol in campionato con il nuovo allenatore. Silva non si rende davvero conto perché le cose improvvisamente stanno andando bene ora. 'Sono sempre lo stesso giocatore che ero all'inizio della stagione. A volte è solo questione di tempo prima che il duro lavoro si manifesti nella performance e si vedano i risultati', ha detto di recente".

I numeri di André Silva

40 presenze/15 gol (9 dall’avvento di Tedesco)

8 assist

Mediagol: 1 rete ogni 175’

3) Puoi dirci qualcosa in più su Christopher Nkunku? È letteralmente esploso nell'ultimo anno: è già un top player, pronto per una top team?

"Nkunku è letteralmente esploso: 41 partecipazioni alle marcature (26 gol, 15 assist) in 39 partite in questa stagione. Meglio di lui solo Robert Lewandowski (45 gol e cinque assist). È probabilmente uno dei maggiori beneficiari del cambio di sistema dopo la partenza di Julian Nagelsmann. Mentre prima era per lo più confinato sull'ala sinistra o destra, ora può fare quello che vuole. Nkunku lo ha già fatto in modo impressionante sotto Jesse Marsch. Tedesco ha sottolineato che non sono solo i gol a far spiccare Nkunku: "Lui è molto di più. Lavora, scatta ed è molto, molto bravo in fase di contro-pressing. E poi ha alcune qualità in area avversaria: lui ha una buona definizione con sinistro e destro e ha un ottimo primo passo". Secondo me, è pronto per il passaggio in un club di alto livello. Il Lipsia vorrebbe prolungare il suo contratto (fino al 2024). Se Nkunku dovesse farlo, secondo quanto riferito, potrebbe lasciare il club nel 2023 per 60 milioni di euro."

16 gol (+7 in Champions +1 in Europa League +3 in DFB Pokal) 11 assist (+1 in UCL+2 in DFB Pokal)

Totale: 27 reti e 14 assist (fonte Fbref)

Media gol tutte le competizioni 1 gol ogni 121’

12 gol e 7 assist nell’anno solare 2022

Gol + assist in tutte le competizioni meglio di Nkunku nei top 5 campionati solo...

Mbappé (28 gol + 18 assist)

Benzema (37 gol + 12 assist)

Lewandowski (45 gol + 4 assist)

4) Abbiamo visto il Lipsia battere il Dortmund molto facilmente, in questo momento sembrano essere molto in salute. È vero?

"Il Lipsia è stato fortunato a Dortmund a non andare sotto nei primi 20 minuti. Ma stanno giocando in modo molto efficace nel momento in cui si tratta di convertire le loro occasioni da rete. E nelle ultime settimane hanno avuto un enorme successo nelle trasferte. Prima del 4-1 a Dortmund, hanno vinto 6-1 a Berlino e col Greuther Fürth. Per me sono la migliore squadra tedesca in questo momento e hanno anche il vantaggio di aver risparmiato energie annullando le partite contro lo Spartak Mosca. Hanno una possibilità realistica di vincere due titoli in questa stagione: Coppa di Germania ed Europa League."

5) Qual è l'opinione dell'Atalanta in Germania? Squadra forte? Hai paura che il Lipsia non ce la farà?

"L'Atalanta è conosciuta principalmente in Germania per la propensione a segnare molti gol. Hai l'impressione che preferiscano vincere 5-4 piuttosto che 1-0. Lo fanno da anni e hanno avuto successo in Champions League. Penso che l'Atalanta sia una delle prime 3 squadre ancora in lizza nella competizione, ma Barcellona e Lipsia sono più forti. non sarà facile per il Lipsia, ma prevarrà in queste due partite."

