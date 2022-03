EUROPA LEAGUE, Atalanta-Bayer Leverkusen: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv e live streaming

EUROPA LEAGUE - Tutto quello che c'è da sapere sul match Atalanta-Bayer Leverkusen, valido per l'andata degli ottavi di finale e in programma giovedì 10 marzo alle 21 al Gewiss Stadium: probabili formazioni, statistiche e dove seguire la partita in Tv e Live Streaming.