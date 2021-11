Giovedì 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Velodrome si disputerà il match Marsiglia-Lazio, valevole per la quarta giornata del gruppo E di Europa League, che potrebbe essere decisiva in ottica primo o secondo posto dove i biancocelesti fino a qui hanno conquistato 4 punti, mentre i francesi 3 ed entrambe sono dietro alla capolista Galatasaray che di punti ne ha 7. Dunque una gara da dentro o fuori per i due tecnici Sampaoli e Sarri che all’andata hanno pareggiato a reti bianche allo stadio Olimpico di Roma.

Olympique Marsiglia-Lazio: le probabili formazioni

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara; Under, Payet, Lirola; Milik. All. Sampaoli

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

ARBITRO: -

La partita in diretta tv e in live streaming

Olympique Marsiglia-Lazio sarà visibile sia su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre) che su Sky Sport HD (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 20.55. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet. Un’altra opzione sarà quella della piattaforma DAZN.

Le statistiche della Lazio (dati Opta)

Il Marsiglia ha vinto solo una delle sette partite con la Lazio in tutte le competizioni.

Le ultime quattro trasferte della Lazio in Francia sono state in UEFA Europa League: l'ultima sconfitta risale al dicembre 2019 contro il Rennes.

Il Marsiglia non è riuscito a vincere nessuna delle ultime quattro partite casalinghe in UEFA Europa League

La Lazio non vince da 10 trasferte in competizioni europee.

