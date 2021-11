Come riporta l'AGI, il ministero stesso ha emesso un comunicato in cui si spiegava la decisione "a causa dei ricorrenti comportamenti violenti tenuti da certi tifosi nei pressi dello stadio e nei centri delle città che ospitano le partite".

Non solo sarà vietato l'accesso al Velodrome "ai tifosi della Lazio o a chi si presenta come tale", ma anche all'interno della Nazione stessa "dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali" nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4.

Tra le ragioni della decisione si fa riferimento anche "alla ripetuta intonazione di canti fascisti e all'esibizione di saluti romani".

Indiscutibilmente è legittimo che chi di dovere possa decidere per ragioni di ordine pubblico di autorizzare o meno i tifosi delle squadre avversarie; era accaduto anche a Napoli, quando la trasferta era stata interdetta ai tifosi del Legia Varsavia . Quello che lascia un po' perplessi, però, è che a rndersi recentemente protagonisti di episodi violenti come il lancio di oggetti in campo sono stati proprio i tifosi dell'OM, che durante Le Classique contro il PSG non hanno proprio dato il meglio di sé