Siamo una squadra da bosco e da riviera, che sa giocare anche partite difficili su campi difficili e che sa adattarsi. Non è vero che sappiamo giocare solo sul velluto". In conferenza stampa Luciano Spalletti commenta così il Abbiamo dato una grande risposta da un punto di vista di disponibilità e di qualità - dice l'allenatore degli azzurri -. La gara si era incasinata, abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere sbagliando l'impossibile. Nel secondo tempo è venuta fuori la qualità dei calciatori, anche di quelli che sono entrati nella ripresa. Ancora una volta quello che entra dopo, in 20 minuti, fa la differenza". ". In conferenza stampa Luciano Spalletti commenta così il successo per 4-1 del Napoli sul campo del Legia Varsavia : "- dice l'allenatore degli azzurri -.".

Su Lozano

"Nel secondo tempo ha dato delle accelerate che lo contraddistinguono come calciatore. È chiaro che abbiamo visto tante cose belle, ho abbracciato tutti i miei ragazzi perché hanno fatto un grande secondo tempo, sempre con la testa sul pezzo. Come Lobotka, che in venti minuti ha dato ordine e ci ha fatto capire con che persona abbiamo a che fare".

Su Mertens e Zielinski

"Ho avuto risposte da tutti quelli che sono entrati. Mertens e Zielinski sono due che riescono a prendersi da soli quello che meritano, battere un rigore in un contesto del genere non è facile. Questa è una rosa fatta per giocare insieme, sono tutti adatti per giocare tutti insieme. Non al posto del compagno, ma al fianco del compagno".

Su Petagna

"È diverso da Mertens, con lui si può giocare dandogli la palla addosso. Con Mertens diventa più difficile fare un certo tipo di lavoro, Petagna riesce a far salire la squadra con la palla che gli buttano addosso. Ha fatto anche lui una grande partita".

