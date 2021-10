I Legia Varsavia non vuole arrendersi al blocco della trasferta di Napoli: giovedì la squadra polacca affronterà gli azzurri in Europa League, ma ai tifosi è stata vietata la trasferta su decisione del Prefetto di Napoli (vietata la vendita di biglietti ai residenti in Polonia per ragioni di ordine pubblico). Così, come riporta Il Mattino, la società, per non perdere il contatto coi tifosi, ha deciso di aprire le porte dello stadio perché si guardi la partita tutti insieme, allestendo una fan zone.

Stai con il Legia e sostieni la tua squadra del cuore guardando insieme la partita nel nostro stadio

È questo il modo in cui il club, con un comunicato ufficiale, ha voluto richiamare a sé il proprio pubblico. Nel prezzo del biglietto sono compresi anche un hot dog e una birra, e all’interno della fan zone ci saranno anche dei punti di ristoro in cui sarà possibile acquistare altro cibo o bevande.

