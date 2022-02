Non passare il turno rappresenterebbe una grandissima delusione”. Xavi alla vigilia dello spareggio di ritorno di Europa League Pibe de Oro’ Diego Armando Maradona, che al minuto 10 domani sarà ricordato dalle due squadre e da lassù guarderà con interesse questa interessantissima supersfida. ”.alla vigilia dello spareggio di ritorno di Europa League contro il Napoli , non si nasconde dietro a un dito e ammette che una prematura ed immediata uscita di scena dalla Coppa rappresenterebbe uno smacco nell’annata già rocambolesca del club blaugrana. Per provare ad evitare l’onta di un’eliminazione, l’ex bandiera Culé sa che servirà una gara intensa e di dominio, una gara capace di rendere orgoglioso il ‘’ Diego Armando Maradona, che al minuto 10 domani sarà ricordato dalle due squadre e da lassù guarderà con interesse questa interessantissima supersfida.

E' un onore giocare qui. Diego Armando Maradona è stato un riferimento per tutti, ancora oggi guardiamo suoi video e ci emozioniamo. C'è stato Messi, altrimenti sarebbe lui il migliore di tutti i tempi. Lo è stato nella sua epoca, ha segnato un'epoca. Sarà un privilegio giocare qui. Il Napoli farà molto pressing, dovremo dominare la partita, imporre il gioco col possesso palla. Il Napoli avrà dalla sua lo stadio, un tifo importante, noi dobbiamo seguire col nostro sistema, col nostro stile. Siamo pronti”.

Ad

Quando Maradona arrivò allo stadio di Napoli...

Europa League Spalletti: "Con il Barcellona Maradona tiferà per noi" 6 ORE FA

"Il Napoli ci aggredirà alto, dovremo dominare il gioco"

"Faranno pressing alto, noi vogliamo giocare nella loro metà campo. Mi attendo una squadra fisica, ci sarà uno scontro sul possesso palla. Il Napoli è a un livello Champions, infatti lotta per lo scudetto, per questo dovremo tenere il pallone. Ogni partita rappresenta una finale. Non avendo fatto bene i compiti all’andata in casa, dovremo conquistare qui la qualificazione. Siamo motivati, abbiamo voglia di dare dimostrazioni. Utilizzeremo il nostro stile, abbiamo avuto dei miglioramenti e siamo sulla strada giusta. Vogliamo dimostrare di poter competere. All'andata abbiamo fatto bene, ora ce la giochiamo qui. Dovremo tenere il possesso palla e fare pressing, così si creano le occasioni. E' un'altra possibilità di dimostrare il nostro valore”.

"Su Dembelé ne sento di tutti i colori ma è un professionista esemplare"

"Dembelé come sta e se può partire dall’inizio? Lo vedo felice, allenarsi come un professionista. Ne ho sentite di tutti i colori, io posso dire che si è allenato al massimo anche quando non veniva convocato. Se non fosse stato un professionista non lo farei giocare, invece dà qualcosa di positivo al gruppo e darà tanto da qui a fine stagione. Questa partita se vinta ci può permettere di proseguire la marcia verso il ritorno al livello top europeo, anche se affrontiamo un Napoli da Champions, per calciatori, storia e allenatore. A noi manca ancora qualcosa per tornare ad essere quelli di un tempo ma è attraverso questo tipo di serate che possiamo risalire la china e tornare dove questo club merita di stare”.

Spalletti: "Osimhen gioca con un'incazzatura animale"

Europa League Spalletti: "Con il Barcellona Maradona tiferà per noi" 6 ORE FA