Tutto apertissimo nel girone della Lazio, dal primo all'ultimo posto. Si deciderà tutto nei prossimi novanta minuti, quando i biancocelesti affronteranno in trasferta il Feyenoord per la sesta e ultima giornata del gruppo F di Europa League 2022/2023. Calcio d'inizio giovedì 3 novembre alle ore 18:45, arbitra il match il bosniaco Irfan Peljto. La vittoria della settimana precedente contro il Midtjylland ha permesso alle aquile di portarsi al comando della classifica con otto punti - pari con lo Sturm Graz - e compiere un passo importante verso la qualificazione agli ottavi o ai sedicesimi, ma non è finita, a Rotterdam serve un risultato positivo per rimanere padroni del proprio destino. Gli avversari olandesi distano tre punti, il bilancio degli scontri diretti vede per il momento favorita la Lazio grazie alla vittoria 4-2 nel match di andata, ma ancora una volta la formazione di Sarri dovrà fare a meno del proprio capocannoniere Immobile.

FEYENOORD-LAZIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Kocku, Szymanski, Timber; Jahankabakhsh, Danilo Pereira, Dilrosun.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

ARBITRO: Irfan Peljto (Bosnia)

FEYENOORD-LAZIO: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

Giovedì 3 novembre, calcio d’inizio ore 18:45, è possibile vedere l’incontro Feyenoord-Lazio in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Il match è anche sulla piattaforma DAZN e in streaming su Sky Go, Now e Infinity+. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

FEYENOORD-LAZIO: LE STATISTICHE OPTA

- Il Feyenoord ha perso alla prima giornata di questa Europa League contro la Lazio in quella che è stata la prima sconfitta contro i biancocelesti al terzo confronto ufficiale.

- La Lazio è imbattuta da quattro sfide contro squadre olandesi in tutte le competizioni europee (3 vittorie 1 pareggio) e in due di queste occasioni i biancocelesti hanno segnato almeno 3 gol.

- Il Feyenoord è imbattuto in casa da 11 partite nelle competizioni europee (9 vittorie e 2 pareggi), avendo realizzato 35 gol nel periodo.

- La Lazio ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte nelle competizioni europee (5N, 9P) – 3-0 contro la Lokomotiv Mosca nella fase a gironi della scorsa Europa League.

- Nelle cinque partite disputate dal Feyenoord in questa Europa League sono stati realizzati 21 gol (12 fatti, 9 subiti), più di ogni altra squadra.

