L’attesa sta per finire. Alle 21, al New York Stadium di Rotherham assisteremo all’esordio della Nazionale italiana di calcio femminile negli Europei 2022 . Sul rettangolo verde inglese, la formazione di Milena Bertolini dovrà affrontare nel primo match del Gruppo D la Francia , formazione numero 3 del ranking Fifa. La selezione tricolore dovrà superarsi per uscire indenne dal confronto con le transalpine. La compagine avversaria, infatti, è imbattuta da 16 gare consecutive (otto di qualificazione agli Europei e otto di qualificazione ai Mondiali) e in tale lasso di tempo ha subito appena tre gol.

Sfortunatamente Bertolini non potrà contare sull’apporto di uno dei perni del centrocampo, ovvero la calciatrice della Juventus Valentina Cernoia. La mancina, dotata di un gran tiro dalla distanza, non scenderà in campo per la positività al famigerato Covid. Per questa ragione, l’azzurra è rimasta a Blackburn. “Quando si affronta un torneo del genere bisogna puntare su tutta la rosa che si ha a disposizione, qui con me ho 23 titolari e sono certa che chi giocherà, partendo dall’inizio o entrando a gara in corso, si farà trovare pronta”, ha commentato la CT. Probabile l’impiego di Arianna Caruso al suo posto, compagna di squadra nella Juve.

Bertolini: "Francia-Italia in due parole? Coraggio e sacrificio"

