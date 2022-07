Nazionale agli Europei femminili 2022. L'vittoria nello scontro diretto col Belgio, sfida valida per l'ultima giornata del Gruppo D: il successo sarà necessario per continuare a sperare nella qualificazione ai quarti di finale, ma potrebbe non bastare. Sfida cruciale per laagli2022. L' Italia di mister Milena Bertolini è infatti chiamata a unanellocol, sfida valida per l'ultima giornata del Gruppo D: il successo sarà necessario pernelladi finale, ma potrebbe non bastare.

Le Azzurre sono infatti soltanto in parte padrone del proprio destino. La Francia, già certa del 1° posto matematico nel raggruppamento, non deve commettere uno scivolone contro l'Islanda. In caso di successo contro la nazionale transalpina, la formazione allenata da Borsteinn Halldorsson salirebbe infatti a 5 punti in classifica, vanificando così la vittoria dell'Italia che, attualmente, vanta solo un punto (al pari del Belgio). Le Azzurre vogliono però continuare questa avventura europea e metteranno in campo tutto il proprio orgoglio. Vediamo allora quando giocheranno!

Ad

Euro 2022 Italia rianimata, Barbara Bonansea il faro 9 ORE FA

Italia-Belgio: quando sarà lo scontro diretto

Le Azzurre giocheranno lunedì 18 luglio 2022, con calcio d'inizio previsto per le ore 21:00 italiane, sul rettangolo di gioco del "Manchester City Academy Stadium" di Manchester.

Euro 2022 in diretta TV e LIVE-Streaming

La sfida Italia-Belgio sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno, ma anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La partita sarà ovviamente visibile anche in LIVE-Streaming su Ray Play, Sky Go e NowTV.

Le parole delle protagoniste

Articolo in aggiornamento...

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti; Bonansea, Girelli, Giacinti. All. Bertolini.

BELGIO (4-2-3-1): Evrard; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens; Vanhaervermaet, Biesmans; Dhont, De Caigny, Cayman; Wullaert. All. Serneels.

Olanda-Svezia, tifose scatenate: cartoline da Euro 2022

Euro 2022 La Francia vince 2-1 sul Belgio ed è prima nel girone D 19 ORE FA