Tre quesiti e tre risposte utili a capire bene la situazione delle Azzurre dopo i cinque ceffoni subiti all’esordio dalla Nazionale transalpina. La Francia sulla carta era nettamente superiore? Sì. L’Italia ha iniziato malissimo il match d’esordio? Sì. La qualificazione e il passaggio del turno sono ancora possibili? Sì.dopo i cinque ceffoni subiti all’esordio dalla Nazionale transalpina. L’Italia ha perso 5-1 , è crollata sotto i colpi di una squadra più forte e più talentuosa, ma non ha ancora esaurito il suo percorso all’Europeo 2022 . Ci sono margini per reagire, fare meglio e centrare un quarto di finale che resta alla portata.

Islanda e Belgio alla portata, ma con un altro approccio

La Francia era la grande favorita del girone, la numero tre del ranking FIFA, una Nazionale abituata a giocare certe partite. L’Italia, dopo quell’avvio desolante con due reti subite nei primi 12 minuti, è crollata anche psicologicamente. Nella ripresa le Azzurre hanno giocato meglio, favorite anche dal calo della Nazionale transalpina, concentrata a risparmiare energie. Il gol di Piemonte deve però dare la scossa alle ragazze italiane, che contro Islanda e Belgio non partono sfavorite. La nazionale scandinava e quella belga hanno pareggiato all’esordio e hanno un livello medio alla portata delle Azzurre. L’inizio del match contro l’lslanda – giovedì alle 18 – sarà cruciale per comprendere l’eventuale cambio di rotta della squadra di Bertolini.

Dietro urgono dei cambi, atteso il rientro di Cernoia in mezzo

E proprio la CT è chiamata a qualche scelta forte in vista del secondo impegno del gruppo D. Capitan Gama sembra totalmente fuori forma (anche a causa di un problema muscolare) e Bartoli a destra non ha convinto. Anche in mezzo si aspetta con ansia il tampone negativo di Cernoia, troppo importante per la costruzione del gioco azzurro. Il 4-3-3 iniziale, con Girelli al centro e Bonansea e Bergamaschi ai lati, non ha destato una buona impressione. Insomma, urgono qualche aggiustamento e qualche decisione “scomoda” anche valutando la forma fisica delle convocate. Vedremo se ci sarà un cambio di mentalità, l’importante è che la roboante sconfitta del primo match non lasci strascichi a livello mentale nelle nostre giocatrici.

