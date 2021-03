Europei Under 21

Un'Italia volitiva ma sempre nervosa si salva, grazie a un Carnesecchi "super" contro la grande favorita Spagna. Clamorosa traversa di Frattesi nel primo tempo, poi - nel finale di partita - arrivano di nuovo 2 rossi (a Scamacca e Rovella) come contro la Repubblica Ceca nel match d'esordio . In pieno recupero, strepitoso doppio intervento di Carnesecchi. A Maribor finisce 0-0- Ultimo match decisivo contro la Slovenia ( 1-1 contro la Repubblica Ceca ): una vittoria contro i padroni di casa garantirebbe il passaggio ai quarti di finale. Ecco l'attuale classifica del gruppo B: Spagna punti 4; Repubblica Ceca e Italia 2; Slovenia 1.

Spagna-Italia, Europeo 2021 Under 21: Oscar Mingueza e Gianluca Frabotta (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SPAGNA U21 - ITALIA U21 0-0

Soagna (4-3-3): Alvaro Fernandez; Mingueza, Guillamon Sanmartin (46' Pipa), Cuenca, Miranda; Manu Garcia, Zubimendi (80' Fran Beltran), Villar (56' Moncayola); Puado, Abel Ruiz, Cucurella. Ct: de la Fuente.

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Scamacca, Cutrone (70' Raspadori). Ct: Nicolato.

Arbitro: Harm Osmers (Germania).

Note - Recupero: 1+4. Espulsi: all'87' Scamacca (I) e Rovella (I) per doppia ammonizione. All'87' Mingueza (S) per fallo di reazione. Ammoniti: Guillamon Sanmartin, Ranieri, Pobega, Villar, Del Prato, Zubimendi.

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

22' - POBEGA SE NE VA PER VIE CENTRALI! Sinistro rasoterra da fuori: palla potente, ma sui cartelloni pubblicitari.

31' - FRATTESI BUTTA GIU' LA TRAVERSA! Destro al fulmicotone del centrocampista del Monza dal limite e pallone deviato sul legno più alto dal portiere Alvaro Fernandez. Tutto nasce da un errore difensivo spagnolo. La difesa iberica lascia spazi!

58' - DESTRO DA FUORI DI MANU GARCIA! Parata a terra di Carnesecchi: il portiere della Cremonese neutralizza.

63' - PERICOLO CON MONCAYOLA! Percussione per vie centrali del neoentrato, che libera il destro basso dal limite: palla fuori di pochissimo da parte del centrocampista dell'Osasuna!

68' - GRAN SALVATAGGIO DI DEL PRATO, che si immola sulla conclusione a botta sicura di Abel Ruiz! Sanguinosa palla persa in area, però, da Bellanova...

87' - DOPPIA AMMONIZIONE E ROSSO PER SCAMACCA! E NON SOLO... Intervento a braccio largo a metà campo su Mingueza. Brutta notizia in vista della partita contro la Slovenia: subito dopo, espulsione diretta anche per lo stesso Mingueza, per reazione eccessiva. E doppio giallo, per proteste, ai danni di Rovella. Spagna in 10 uomini, Italia in 9, come contro la Repubblica Ceca...

90'+2 - MIRACOLO DI CARNESECCHI! Doppia parata clamorosa sulle conclusioni a botta sicura di Puado!

Il migliore

Carnesecchi. il suo doppio intervento plastico, ad alzare il pallone sopra la traversa al 92' su Puado, è qualcosa che fa strabuzzare gli occhi. E che, soprattutto, tiene più che mai vivi gli Azzurrini per la qualificazione ai quarti di finale di giugno.

Spagna-Italia, Europeo 2021 Under 21: il portiere degli Azzurrini Marco Carnesecchi (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Rovella. I due cartellini gialli ravvicinati di Scamacca sono piuttosto ingenui, le sue proteste sotto ammonizione, sono quanto di più sciocco ci si potesse inventare dopo l'episodio del compagno di squadra con Mingueza.

