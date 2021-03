Europei Under 21

Risultati, classifiche e notizie sull'Europeo under 21 2021

=== Le pagelle dell'Italia ===

Marco CARNESECCHI 7,5: il suo doppio intervento plastico, ad alzare il pallone sopra la traversa al 92' su Puado, è qualcosa che fa strabuzzare gli occhi. E che, soprattutto, tiene più che mai vivi gli Azzurrini per la qualificazione ai quarti di finale di giugno.

Spagna-Italia, Europeo 2021 Under 21: il portiere degli Azzurrini Marco Carnesecchi (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Matteo LOVATO 6,5: prestazione difensiva assolutamente priva di sbavature per il centrale dell'Hellas Verona..

Enrico DEL PRATO 7: s'immola in continuazione su Abel Ruiz e compagni. Al centro della retroguardia degli Azzurrini, chiude ogni boccaporto.

Luca RANIERI 6,5: chilometri su chilometri e marcature arcigne. Il difensore della SPAL disputa un'ottima partita.

Raoul BELLANOVA 5: rischia davvero troppo in fase di ripiego, lungo l'out di destra. Prestazione rivedibile.

Davide FRATTESI 7: motorino della metà campo azzurra. La mezzala del Monza colpisce una clamorosa traversa nel primo tempo e lotta su ogni pallone nella ripresa. Uomo in più.

Nicolò ROVELLA 4: i due cartellini gialli ravvicinati di Scamacca sono piuttosto ingenui, le sue proteste sotto ammonizione, sono quanto di più sciocco ci si potesse inventare dopo l'episodio del compagno di squadra con Mingueza.

Tommaso POBEGA 6,5: combattivo a metà campo. Anche un paio di giocate di qualità per il giocatore dello Spezia.

Gianluca FRABOTTA 6: Certamente meglio quando si tratta di rientrare e buttarla sulla difensiva.

Spagna-Italia, Europeo 2021 Under 21: Oscar Mingueza e Gianluca Frabotta (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Gianluca SCAMACCA 4,5: un attimo dopo che il ct Nicolato gli raccomanda "calma" nella fase finale del match, l'attaccante genoano pensa bene di rimediare due cartellini gialli in rapida successione per altrettante "sbracciate" sul diretto avversario. Mai pericoloso là davanti: prova lontana anni luce rispetto a quella contro la Repubblica Ceca.

Spagna-Italia, Europeo 2021 Under 21: un contrasto tra Gianluca Scamacca e Hugo Guillamon Sanmartin (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Patrick CUTRONE 5,5: tanto pressing ma pochi palloni giocati. L'Italia è pericolosa, ma da fuori area. Il reparto offensivo resta sostanzialmente in ombre.

Dal 70' Giacomo Raspadori 6: molto apprezzabile il suo tentativo di tenere su la squadra, specie dopo le espulsioni di Scamacca e Rovella.

Ct Paolo NICOLATO 6: lo salva Carnesecchi. Lo 0-0 contro la Spagna è alquanto prezioso, specie in emergenza. Ma è in accettabile che la squadra chiuda nuovamente in 9 un match di una fase finale dell'Europeo...

=== Le pagelle della Spagna ===

Alvaro Fernandez voto 6.5; Mingueza 4.5, Guillamon Sanmartin 5 (46' Pipa 6), Cuenca 5.5, Miranda 6.5; Manu Garcia 6.5, Zubimendi 6 (80' Fran Beltran sv), Villar 6 (56' Moncayola 7); Puado 6,5, Abel Ruiz 6, Cucurella 7. Ct: de la Fuente 6.

