In occasione del Golden Boy 2020, Mino Raiola ha ricevuto il premio come miglior agente dell'anno. Il procuratore di Ibrahimovic e Pogba ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei suoi assistiti, ovviamente mai in modo banale.

IBRA IL BANKSY DEL CALCIO

"Ibra è un Banksy. È uno che non smette mai di stupirti. Mi ha fatto piacere che Pioli sia riuscito a convincerlo, ma se non ci fosse riuscito lui lo avrei fatto comunque io, perché Zlatan non può smettere. Io non glielo permetto, sarebbe un peccato far smettere un giocatore così. Sarebbe un peccato per il calcio e lui sa che deve lavorare ancora almeno un paio di anni per me".

IL FUTURO DI DONNARUMMA

"Il futuro di Donnarumma è un futuro pieno di sole. Sole su Milano? Il sole c'è da tutte le parti, l'importante è che ci sia il sole".

BALOTELLI E LA SCELTA DI MONZA

"Semplice: 'Vai a Monza, firmi con loro e li aiuti ad andare in Serie A'. Poi aspettiamo che Mario faccia il Mario".

QUANDO POGBA VIA DA MANCHESTER?

“Io non ho detto che Pogba andrà via a gennaio. Ho espresso un mio parere personale e rimane tale. Non credo di aver detto una cosa eclatante o una cosa strana. Intanto si può vedere in televisione, già in Inghilterra svengono tutti perché ho espresso un mio parere… Lasciamoli stare tranquilli così anche Paul è più tranquillo. Io non credo che ci sia un nuovo Pogba, ogni giocatore è a sé. Magari qualcuno si può ispirare a un altro giocatore, ma il nuovo Pogba non esiste. Di Pogba ce n'è uno, così come di Ibra. Anche di Maradona e Paolo Rossi ce n'era uno”.





