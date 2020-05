Il campionato riparte nelle Isole Faroe: è il primo Paese europeo a giocare a calcio nella fase-2

Con soli 187 casi di coronavirus (tutti già risolti senza alcun decesso), le Isole Faroe sono il primo Paese europeo a riavviare lo sport di gruppo: dopo due mesi di lockdown, è cominciato il massimo campionato di calcio, con partite trasmesse in diretta TV anche in Danimarca e Norvegia.

L'Europa del calcio torna ad affacciarsi timidamente dopo due mesi di lockdown. Il primo Paese ad avviare il massimo campionato locale sono le Isole Faroe, l'arcipelago a nord del Regno Unito ma dipendente, a livello politico, dalla Danimarca. Cono 187 casi di COVID-19 registrati (tutti già risolti senza alcun decesso), le FarOer sono il primo Paese europeo virus-free, ma nonostante una situazione sanitaria simil-normale, lo sport è ricominciato rigorosamente a porte chiuse e con il severo divieto di sputare e soffiarsi il naso in campo. Sono permessi, invece, gli abbracci tra compagni di squadra dopo un gol segnato, o, più probabilmente, lasciati correre dalle terne arbitrali come gesto gioioso istintivo.

Sebbene il livello sia semiprofessionistico, l'evento ha riscosso un tale interesse tra i Paesi del Nord Europa che Danimarca e Norvegia hanno trasmesso le partite in diretta TV: la Norvegia ha acquistato i diritti per le prime 12 gare della ripresa, contribuendo anche a livello economico a rimpolpare le casse della federazione affiliata alla FIFA dal 1988.

"Giochiamo per i tifosi, per le nostre famiglie e per i nostri vicini - ha dichiarato Atli Gregersen, capitano del Vikingur e perno della nazionale -. È strano giocare una partita senza spettatori, ma spero che tutti possano stare bene, e proveremo a farli tornare a sorridere giocando a pallone".

