Paul Pogba non sta vivendo un grande momento nella sua vicenda sportiva, Juventus. A questo, però, si aggiungono delle beghe extra-campo e che hanno come miccia il fratello Mathias. Quest'ultimo, infatti, ha pubblicato un video su Instagram in cui annuncia di avere rivelazioni scottanti sul fratello e di volerle rendere pubbliche al più presto. Questo il contenuto: non sta vivendo un grande momento nella sua vicenda sportiva, dovendo fare i conti con il problema al ginocchio che per il momento non gli ha permesso di debuttare in una gara ufficiale nella sua avventura bis con la maglia della. A questo, però, si aggiungono delle beghe extra-campo e che hanno come miccia. Quest'ultimo, infatti, ha pubblicato un video su Instagram in cui annuncia di averee di volerle rendere pubbliche al più presto. Questo il contenuto:

"Presto farò grandi rivelazioni su mio fratello Paul Pogba e su Rafaela Pimenta, il suo avvocato, la sua amica, la sua confidente. Colei che oggi viene chiamata la donna più potente del calcio e che mio fratello chiama la sua seconda madre, come se una madre non bastasse. Il mondo intero, così come i tifosi di mio fratello, e ancor di più quelli di Francia e Juventus, i suoi compagni di squadra e i suoi sponsormeritano di sapere certe cose. Per decidere se merita l'ammirazione, il rispetto e l'amore del pubblico. Se merita il suo posto nella Francia e l'onore di giocare in Coppa del Mondo. Se merita di essere un titolare della Juventus, se è una persona affidabile. Vi parlerò di cose molto importanti anche riguardo Kylian Mbappé, la stella del calcio mondiale, e ci saranno elementi e testimonianze a confermare le mie parole. Tutto ciò rischia di essere esplosivo e causare molto rumore. Tutto verrà rivelato a tempo debito".

Ad

Paul non è stato a guardare e ha già replicato tramite i suoi avvocati: "Le recenti dichiarazioni di Mathias Pogba sui social non sono purtroppo una sorpresa. Si aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione di una banda organizzata contro Paul Pogba". Inoltre si spiega che sia le autorità francesi che quelle italiane sono al lavoro sulla questione e che non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni.

Calciomercato Ufficiale, Belotti è un nuovo giocatore della Roma UN' ORA FA

Pogba: "Tornare alla Juve è un sogno. Mi sento a casa"

Süper Lig turco Montella vs Balotelli: "Per me è finita qui, ma da Mario mi aspetto di meglio" 4 ORE FA