Nel comunicato del giudice sportivo, uscito martedì 27 ottobre, spunta ancora il nome di Fabio Paratici . Il dirigente della Juve, ed ex Sampdoria, è stato diffidato e multato di 15mila euro per il comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara Fabrizio Pasqua al termine del primo tempo di Juventus-Hellas Verona .

Venendo alle sanzioni comminate da Gerardo Mastrandrea ai calciatori, c'è un solo squalificato Luca Cigarini del Crotone fermato per una giornata. Il centrocampista non sarà a disposizione di Stroppa per la sfida interna di sabato prossimo contro l'Atalanta (fischio d'inizio ore 15:00).