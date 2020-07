Deportivo La Coruña-Fuenlabrada non si gioca: 6 giocatori ospiti positivi al Covid-19

Deportivo La Coruña-Fuenlabrada non si gioca: 6 giocatori ospiti positivi al Covid-19m per quanto asintomatici, secondo quanto riportato dalla testata spagnola "As". L'ultima gara di Segunda vedeva i galiziani tenuti a vincere per non retrocedere e i madrileni impegnati nella lotta playoff. E, in tutto ciò, fuori dal Riazor, si raduna una folla di tifosi...

La gara tra Deportivo La Coruña e Fuenlabrada, valevole per l'ultima giornata di Segunda Division e in programma al Riazor alle 21 di questa sera (lunedì 20 luglio) è stata rinviata. Proprio al'ultimo atto della regular season, secondo il giornale "As", sei giocatori della società ospite sarebbero risultati positivi - e tutti asintomatici - al Covid-19 ai test effettuati quando avevano già raggiunto la città galiziana.

Pallone d'Oro Lewandowski, Benzema, De Bruyne, Dybala: sarebbe stato l'anno giusto per il Pallone d'Oro? DA 2 ORE

La decisione di giocare comunque avrebbe causato non pochi malumori per il club ospite, impegnato nella lotta playoff per disputare la Liga. Il ben più blasonato Depor, si trova invece al quartultimo posto, che decreterbbe una clamorosa retrocessione in Segunda B, la terza serie spagnola. Il resto della 42esima giornata, invece, si è regolarmente disputato. Ora si attendono decisioni in merito da Lega organizzatrice e federazione sull'eventuale recupero del match.

Play Icon WATCH Real Madrid, le chiavi del trionfo di Zidane: difesa e 21 giocatori in gol. Così si vince senza CR7 00:01:19

Pallone d'Oro Niente Pallone d'oro? Il Barça risponde: "Sappiamo già chi è il migliore, Messi" DA 4 ORE