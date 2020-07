Deportivo La Coruna retrocesso in terza serie ma il club non ci sta: "Decisione non valida"

Il club galiziano, campione di Spagna nel 2000, finisce nella Segunda B dopo il match non disputato contro il Fuenlabrada a causa della positività al Covid di sei giocatori degli avversari. "La soluzione era rimandare la giornata. La competizione che deve sempre essere decisa a parità di condizioni", fa sapere il Deportivo in un comunicato.

Un'autentica discesa agli inferi quella del Deportivo La Coruna, formazione campione di Spagna nel 2000 davanti a Real Madrid e Barcellona, e semifinalista in Champions League nel 2004, che è ufficialmente retrocessa in Segunda B, la terza serie spagnola. Il club galiziano infatti è stato condannato all'ultimo turno, tra l'altro senza giocare visto che il match contro il Fuenlabrada è stato rinviato a causa della positività al Covid di sei giocatori degli avversari. Poco importa però perchè le dirette rivali Lugo ed Albacete hanno vinto e hanno così guadagnato la salvezza.

La formazione biancoblu che gioca le gare interne al "Riazor" però non ci sta, il presidente Fernando Vidal si è scagliato contro le autorità come riporta AS: "Si è commesso un errore gravissimo, le ultime due giornate si devono disputare tutte assieme. E quindi la giornata va ripetuta, non ci sono altre soluzioni. E non siamo soli, ci sono altri club che sono d’accordo con noi. Dobbiamo lottare per un calcio pulito. Andremo fino in fondo, perchè quello che è successo è scandaloso, non può succedere nel calcio spagnolo. Parliamo di miglior campionato del mondo, ma è una vera truffa".

Il Deportivo La Coruna ha inoltre emesso un comunicato: "La soluzione era rimandare la giornate, e non la soluzione frettolosa che è stata adottata. Pertanto, dal nostro punto di vista, tutto ciò che è accaduto dopo l’annuncio della sospensione della nostra partita, non ha validità nel determinare l’esito di una competizione che deve sempre essere decisa a parità di condizioni".

