Con un destino già segnato al calcio d'inizio che vedeva il Real Madrid con le mani sul titolo di Spagna, il Barcellona si presenta scarico e senza nerbo al cospetto dell'Osasuna, prima squadra a espugnare il Camp Nou in questo campionato, vinto poi per l'appunto dai Blancos. Navarri in vantaggio al 15' con l'ex Arnaiz. Poi, Messi disegna una punizione delle sue al 62' ma, al 95', l'Osasuna (in 10 per il rosso a Enric Gallejo) trova il gol-vittoria con Roberto Torres. Blaugrana a cui vengono annullate (giustamente) due reti con Braithwaite (sullo 0-1) e Luis Suarez (sull'1-1), ma che comunque non avrebbero meritato il successo. Musica per le orecchie del Napoli, che intravedono tanti punti di vulnerabilità per la gara di ritorno degli Ottavi di Champions League, da disputarsi in agosto proprio al Camp Nou, dopo l'1-1 maturato al San Paolo prima dello scoppio della lunga interruzione per il Covid-19.

Il tabellino

BARCELLONA-OSASUNA 1-2

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo (59' A. Vidal), Piqué, Lenglet, Junior Firpo (79' Jordi Alba); Puig (79' de Jong), Rakitic (67' Busquets), Sergi Roberto; Messi, Braithwaite (59' Luis Suarez), Fati. All.: Quique Setién.

Osasuna (5-3-2): Herrera; N. Vidal, Aridane, Navas, David Garcia, Estupiñan (92' Latorre); Brasanac (46' Oier), Moncayola (85' Roberto Torres), Iñigo Pérez; José Manuel Arnaiz (71' Enric Gallejo), Adrian (70' Barja). All.: Arrasate.

Arbitro: José María Sanchez Martinez di Lorca.

Gol: 15' José Manuel Arnaiz (O), 62' Messi (B), 95' Roberto Torres.

Assist: Estupiñan (O, 0-1), Barja (O, 1-2).

Note - Recupero: 6+7. Espulso: 77' Enric Gallejo (O) per gioco scorretto. Ammoniti: Semedo, Rakitic, Estupiñan, Piqué.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

6' - BOLIDE DALLA DISTANZA DI JOSE MANUEL ARNAIZ! Destro bloccato in due tempi da ter Stegen! Tutto è nato da un errato retropassaggio di Messi su Puig.

7' - LENGLET DLLA PARTE OPPOSTA! Tiro a incrociare che sfiora il palo più lontano, alla sinistra di Herrera.

15' - GOL DELL'OSASUNA CON L'EX JOSE MANUEL ARNAIZ! L'ecuadoriano Estupiñan se ne va sulla sinistra e, arrivato sul fondo, mette al centro un pallone prezioso, scaraventato in porta dritto per dritto da Arnaiz, giunto dalle retrovie: 0-1, clamoroso al Camp Nou!

21' - MONCAYOLA DAL LIMITE SULL'APPOGGIO DI NAVAS! Palla che sfiora il palo: l'Osasuna sfiora il raddoppio!

22' - TRAVERSA DI MESSI! Sinistro a giro su punizione dal limite: il pallone colpisce la parte esterna del legno più alto!

42' - ESTUPIÑAN RISCHIA L'AUTORETE! In fase di diagonale, il terzino sinistro ecuadoriano colpisce di testa pericolosamente verso la propria porta: Herrera ci arriva e smanaccia in corner.

47' - GOL ANNULLATO AL BARCELLONA CON BRAITHWAITE! Il danese era stato bravo a insaccare di prepotenza su appoggio di Messi, scattato però - quest'ultimo - in fuorigioco!

54' - MESSI SE LA PORTA AVANTI DI SUOLA IN AREA E LIBERA IL DESTRO! Herrera respinge la bordata della Pulce argentina.

62' - GOL DEL BARCELLONA CON MESSI! Punizione favolosa. La Pulce non segnava da calcio franco dallo scorso 9 novembre: esecuzione impeccabile, con un sinistro a giro all'angolino: 1-1!

68' - GOL SPETTACOLARE ANNULLATO AL BARCELLONA CON LUIS SUAREZ! Palla scodellata da Messi, stop di petto in area e sforbiciata dell'uruguaiano, che insacca nonostante il tocco di Herrera. Tuttavia, Suarez, è partito in leggerissimo offside sulla marcatura di Raul Navas...

90'+5 - GOL DELL'OSASUNA CON ROBERTO TORRES! Terzo gol tra andata e ritorno al Barça! In inferiorità numerica dopo l'espulsione di Enric Gallejo, l'Osasuna parte in contropiede e, sul cross dalla sinistra di Barja, arriva la deviazione vincente del numero 10 navarro: 1-2!

90'+5 - PALO DI LUIS SUAREZ! Conclusione ravvicinata del Pistolero, che si rammarica per il 2-2 mancato!

Il migliore

Estupiñan. Motorino infaticabile della fascia sinistra dell'Osasuna. L'ecuadoriano in prestito dal Watford, confeziona un assist perfetto per il gol al quarto d'ora di Arnaiz ed è indispensabile per entrambe le fasi.

Il peggiore

Enric Gallejo. Entra al 71' e, in meno di 5', si fa espellere per una bruttissima gomitata volontaria ai danni di Lenglet, a cui apre il labbro.

Le altre partite della serata

