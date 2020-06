L'Espanyol torna a sperare nella salvezza agganciando a 23 punti il Leganés (originariamente penultimo), impegnato alle 19,30 con il Valladolid. Questo grazie alla vittoria "all'inglese" sull'Alavés, ridotto in 10 dal 19' per il rosso rifilato al portiere Pacheco. Decidono la contesa i gol, a cavallo tra primo e secondo tempo, di Bernardo Silva e Wul Lei. E' 2-0 al "Cornellà-El Prat".

L'Espanyol torna a sperare nella salvezza agganciando a 23 punti il Leganés (originariamente penultimo), impegnato in giornata (fischio d'inizio alle 19,30) con il Valladolid. Questo grazie alla vittoria "all'inglese" sull'Alavés, ridotto in 10 dal 19' per il rosso rifilato al portiere Fernando Pacheco. Decidono la contesa i gol, a cavallo tra primo e secondo tempo, di Bernardo Silva e Wul Lei. E' 2-0 al "Cornellà-El Prat". Baschi che, nonostante la sconfitta, restano relativamente tranquilli in quattordicesima posizione a quota 32.

Il tabellino

ESPANYOL-ALAVES 2-0

Espanyol (4-4-2): Oier; Javi Lopez, Bernardo Espinosa, Cabrera, Didac Vilà; Melendo (78' Vargas), David Lopez (86' Ferreyra), Roca, Embarba (52' Darder); Wu (51' de Tomas), Calleri (85' Iturraspe). All.: Abelardo.

Alavés (4-4-2): Pacheco; Navarro, Laguardia, Rubén Duarte, Rodrigo Ely (56' Pina); Camarasa (82' Borja Sainz), Fejsa (55' Rioja), Edgar Mendez (21' Roberto Jiménez), Aleix Vidal (46' Pons); Aguirregabiria, Burke. All.: Garitano.

Arbitro: Pablo Gonzalez Fuertes di Gijon.

Gol: 45'+4 Bernardo Espinosa (E), 47' Wu (E).

Assist: Embarba (E, 1-0), Embarba (E, 2-0).

Note - Recupero: 5+4. Espulso: 19' Pacheco (A) per gioco scorretto. Ammoniti: Embarba, Wu, Laguardia, Rioja, de Tomas, Burke, Calleri.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

1' - IL PORTIERE DELL'ALAVES PACHECO RISCHIA DI COMBINARLA GROSSA! In controllo di palla coi piedi, se la fa soffiare da Calleri in scivolata. Poi però, in qualche modo, rimedia...

19' - ESPULSO PACHECO! Il portiere dell'Alavés esce in presa alta sul lungo lancio di Bernardo per Wu, ma nettamente fuori dall'area di rigore. Baschi in dieci uomini: entra il "secondo" Roberto Jiménez mentre Edgar Mendez viene sacrificato a metà campo. L'Alavés si rischiera in campo con un 5-2-2.

28' GOL ANNULLATO ALL'ESPANYOL CON WU! L'attaccante cinese dell'Espanyol, sul cross dalla sinistra di David Lopez, ha deviato il pallone in fondo al sacco con la mano, in stile Diego Armando Maradona. L'arbitro, giustamente, lo ammonisce.

30' - ANCORA WU! Doppia conclusione, ghiottissima, da distanza ravvicinata: in entrambi i casi Roberto Jiménez respinge il pallone in grande stile: Espanyol vicinissimo al vantaggio.

45'+4 - GOL DELL'ESPANYOL CON BERNARDO ESPINOSA! Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, precisa ribattuta al centro da parte di Embarba e torre del centrale difensivo biancoblù, che salta più alto di tutti e, di testa, manda all'angolino!

47' - GOL DELL'ESPANYOL CON WU LEI! Filtrante di EMbarba per l'attaccante cinese, che scatta sul filo del'offside tenuto in gioco dall'ex Milan e Reggina Rodrigo Ely: insaccare poi, tutto solo davanti a Roberto Jiménez, è un gioco da ragazzi!

53' - INSIDIOSA PUNIZIONE BASSA DEL NEOENTRATO RAUL DE TOMAS! Palla diretta verso il primo palo e neutralizzata, con qualche difficoltà, da Roberto Jiménez.

69' - GRANDE USCITA DI ROBERTO JIMENEZ, che toglie il pallone dai piedi di Raul de Tomas, scattato rapidissimamente sul filo del fuorigioco: Espanyol vicinissimo al tris.

82' - GIRATA DA FUORI AREA DI RAUL DE TOMAS! Palla che rimbalza di fronte a Ronerto Jiménez, bravissimo comunque a respingere.

89' - INCREDIBILE GOL SBAGLIATO DALL'ESPANYOL CON DARDER! Raul de Tomas mette a sedere Roberto Jiménez a fondo campo e scarica il pallone a Darder che, a rimorchio e a porta vuota, apre eccessivamente il piatto destro e conclude a lato!

Il migliore

Embarba. Pennella le traiettorie vincenti per gli acuti di Bernardo Espinosa e Wu. Ammonito a inizio partita, Abelardo non lo rischia e lo toglie dal mazzo subito dopo aver acquisito il 2-0.

Il peggiore

Pacheco. Peggiore, per distacco. Dopo 30 secondi, rischia di combinare la frittata istantanea su pressione di Calleri. Al 19', poi, valuta malissimi i tempi dell'uscita alta, andando a parare nettamente fuori dall'area di rigore, meritando il cartellino rosso. Un disastro.

Il momento social

