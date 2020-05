Liga, via libera dall'8 giugno: lo annuncia il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez

BARCELONA, SPAIN - DECEMBER 18: Lionel Messi of Barcelona is tackled by Sergio Ramos of Real Madrid during the Liga match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Camp Nou on December 18, 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Quality Sport Images/Getty Im

Ci siamo! Il Governo spagnolo ha dato l'ok per ricominciare il campionato a partire dalla settimana dell'8 giugno, ora sarà la Liga a fissare una data in base alle richieste dei club. Le squadre, infatti, avevano chiesto 3 settimane di allenamenti di gruppo prima di ricominciare e gli allenamenti di gruppo partiranno solo da lunedì 25 maggio. Si riparte il 12 giugno?

La Liga sarà il secondo grande campionato europeo a ripartire dopo la Bundesliga? Ancora non c'è una data fissata, ma il Governo spagnolo ha dato l'ok ufficiale a ripartire. Il Primo Ministro Pedro Sánchez, in una conferenza stampa per fare il bilancio dei primi giorni della Fase 2 in Spagna, ha infatti affermato che da lunedì 8 giugno la Liga avrà il potere di far ricominciare il campionato spagnolo. Ora la palla passa proprio alla Lega calcio spagnola che stabilirà la data rispetto al ritorno in campionato.

La Spagna ha fatto quello che avrebbe dovuto fare in questo periodo e ora si stanno aprendo nuovi orizzonti per tutti noi. È giunto il momento di recuperare molte delle attività quotidiane. A partire dall'8 giugno, infatti, la Liga potrà ricominciare. Il calcio spagnolo ha un seguito enorme, ma non sarà l'unica attività ricreativa che recupereremo. Anche musei, teatri... Dobbiamo iniziare a riprendere l'attività economica. Uno di questi è il turismo, che svolge un ruolo fondamentale nella creazione di posti di lavoro. È arrivato il momento. Annunciamo che ci sarà una stagione turistica questa estate e invito tutti gli stabilimenti turistici a prepararsi da oggi per riprendere la loro attività tra qualche giorno. [Pedro Sánchez]

Ma quando comincerà esattamente il campionato? Come detto, questo dovrà deciderlo la Liga e la Federazione in base, anche, alle richieste dei club. Quasi tutti sono tornati ad allenarsi in sessioni individuali o a gruppi, ma le squadre avevano espressamente richiesto di avere tre settimane di 'preparazione fisica' prima di rincominciare il campionato e le tre settimane sarebbero partite dal ritorno agli allenamenti di gruppo.

Considerando che gli allenamenti di gruppo ripartiranno solo il 25 maggio, è lecito pensare che il campionato possa ripartire nel week end 19-21 giugno. C'è qualcuno che spera addirittura nel 12 giugno, con il derby di Siviglia tra Betis e Siviglia, anche per rendere meno compresso il campionato. L'obiettivo è quello di concludere entro i primi giorni di agosto, in modo da 'liberare' le squadre impegnate in Europa.

La prima giornata da recuperare

Siviglia-Betis

Valencia-Levante

Real Sociedad-Osasuna

Real Madrid-Eibar

Maiorca-Barcellona

Leganés-Real Valladolid

Granada-Getafe

Espanyol-Deportivo Alavés

Celta Vigo-Villarreal

Athletic-Atlético Madrid

Ricordiamo che Siviglia e Getafe saranno impegnate in Europa League, proprio contro Roma e Inter, agli ottavi di finale (che si giocheranno probabilmente in gara unica). Barcellona e Real Madrid dovranno invece giocare il ritorno degli ottavi di finale di Champions rispettivamente contro Napoli e Manchester City, mentre l'Atlético Madrid è già ai quarti dopo aver eliminato i campioni in carica del Liverpool.

