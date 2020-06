Piove sul bagnato per il Barcellona: De Jong ko al polpaccio, Liga finita. Torna per il Napoli?

Era tornato Luis Suarez, ma in un colpo solo Quique Setien ha perso Sergi Roberto e ora anche Frenkie de Jong che ha riportato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro. Aveva già saltato la gara di Siviglia per un sovraccarico, ma ulteriori esami hanno evidenziato la lesione. Si spera di riaverlo per la Champions.

Come era prevedibile, la ripresa può giocare brutti scherzi. Oltre ad Ousmane Dembélé e Umtiti, si uniscono alla lista degli infortunati del Barça anche Sergi Roberto e Frenkie de Jong. Tegole per questo intenso finale di stagione che vede a braccetto Barcellona e Real Madrid per la lotta al titolo, con tante partite in così poco tempo.

L'olandese aveva giocato da titolare la prima gara della ripresa contro il Maiorca, era rimasto in panchina contro il Leganés ma non aveva fatto la trasferta di Siviglia per un sovraccarico muscolare al polpaccio destro. Ulteriori esami hanno però evidenziato la lesione del muscolo soleo, con il giocatore che dovrà star fermo almeno tre settimane. Considerando che la Liga finirà il 19 luglio prossimo, si può dire conclusa la stagione di de Jong in campionato.

Poi si vedrà... Con la speranza, per il Barcellona, di averlo nuovamente a disposizione per la Champions, con i catalani che dovranno ancora giocare il ritorno degli ottavi di finale contro il Napoli dopo l'1-1 del San Paolo.

