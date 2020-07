Karim "The Dream" Benzema è stato il trascinatore assoluto del Real Madrid campione di Spagna per la prima volta dall'addio di Cristiano Ronaldo. Ora nessuno potrà più sottovalutare il formidabile attaccante francese della "Casa Blanca".

Si può applicare l’etichetta di “sottovalutato” a un calciatore da oltre 300 gol con le squadre di club? Sì, se il soggetto in questione risponde al nome di Karim Benzema. È l’ingrato destino del numero due, dopotutto, del “Robin” costretto fluttuare perennemente nell’ombra di “Batman”. Vogliamo fare un’equazione? Benzema sta a Cristiano Ronaldo come Scottie Pippen sta a Michael Jordan.

L'attaccante più sottovalutato?

Già, costituire la spalla perfetta per l’uomo bionico CR7 durante la cavalcata trionfale verso le 4 (!) Champions League con i Merengues non è bastato a Karim The Dream per acquisire i galloni di supereroe… Lui che a ben vedere – vuoi per carattere schivo, vuoi per le scabrose vicende extra campo che gli sono costate peraltro la Nazionale – del supereroe non ne ha proprio mai posseduto le stimmate. Nemmeno i 30 gol della passata stagione, la prima senza Cristiano al suo fianco, gli avevano permesso di smarcarsi dall’ingombrante ombra del portoghese: quest’anno però qualcosa è cambiato e questa Liga conquistata a sorpresa dal Real Madrid è soprattutto la sua, in barba ai detrattori che ne sminuivano l’impatto nell’economia dei successi della Casa Blanca. Parlare di consacrazione risulta fuorviante, per uno che ormai non aveva più nulla da dimostrare...

Migliori marcatori di sempre del Real Madrid

CALCIATORI GOL STAGIONI CRISTIANO RONALDO 450 2009/2018 RAUL 323 1994/2010 ALFREDO DI STEFANO 308 1953/1964 SANTILLANA 290 1971/1988 KARIM BENZEMA 248 2009/OGGI

Numeri e non solo

Al solito, i numeri dicono molto ma non spiegano tutto: quanto meno se non li incasella nella giusta prospettiva. Benzema veleggia a quota 21 gol in Liga ed è pienamente in cosa per il Trofeo Pichichi con due lunghezze da recuperare su Lionel Messi. È a tutt'oggi il calciatore straniero con il maggior numero di presenze con la maglia del Real (511, contro le 509 di Marcelo) e in ben sette delle undici stagioni con il club della capitale spagnola ha agguantato la doppia cifra di gol e assist in tutte le competizioni. Gli 11 assist stagionali serviti dal 32enne francese ai compagni sono emblematici della sua innata predisposizione al gioco di squadra: quello che le statistiche non misurano sono carisma, leadership, maturità; tutti fattori che non fanno difetto al “9” del Madrid. Non è assolutamente un caso che Zinedine Zidane ne abbia fatto la pietra angolare del suo progetto vincente, lui che in fatto di piedi buoni e fosforo calcisitico è fine intenditore.

Benzema col Real Madrid (cifre stagionali)

STAGIONE GOL ASSIST MEDIA GOL 2009/2010 9 6 0,27 2010/2011 26 9 0,54 2011/2012 32 19 0,62 2012/2013 20 21 0,40 2013/2014 24 16 0,46 2014/2015 22 15 0,48 2015/2016 28 8 0,78 2016/2017 19 8 0,40 2017/2018 12 11 0,26 2018/2019 30 11 0,57 2019/2020 26 11 0,56

La perla

Karim Benzema di gol banali ne autografa pochi, noblesse oblige, e anche quando si tratta di mandare un porta un compagno il francese è solito estrarre dal cilindro qualche licenza poetica. Se mai dovessimo scegliere un’azione emblematica del suo sfolgorante campionato non avremmo dubbi nell'optare per l’assist di tacco a Casemiro contro l’Espanyol. Non servono ulteriori parole, ecco l’opera d’arte degna del Museo del Prado.

E chissà che il nostro Cesare Cremonini dopo quella sublime ode a Roberto Baggio non abbia, anni dopo, inconsapevolmente griffato il miglior omaggio possibile al secondo violino per eccellenza del calcio contemporaneo, per una volta scopertosi sotto le luci della ribalta...

Ti sei accorta anche tu, che siamo tutti più soli?

Tutti col numero dieci sulla schiena, e poi sbagliamo i rigori

Ti sei accorta anche tu, che in questo mondo di eroi

Nessuno vuole essere Robin

