Stoichkov punge Guardiola: "Il suo Barcellona era già pronto, l'aveva costruito Rijkaard"

L'ex fuoriclasse bulgaro, vincitore del Pallone d'Oro nel 1994, lancia una frecciata al tecnico che con i blaugrana si rese protagonista di un ciclo storico: "Quei calciatori avrebbero ottenuto risultati spettacolari con o senza di lui. Messi e altri avevano già debuttato con Rijkaard, in più c'erano Henry, Deco, Ronaldinho, Marquez, Puyol e Victor Valdes. Era una squadra pazzesca.

Leggere critiche nei confronti di Pep Guardiola non capita spesso. A lanciare una frecciata al tecnico del Manchester City ci pensa Hristo Stoichkov che, dalle colonne del Mirror, mette sostanzialmente in discussione il lavoro fatto dall'allenatore catalano ai tempi di Barcellona, quando si rese protagonista di un ciclo straordinario di successi e diede il la a un modo rivoluzionario di giocare a calcio. Stoichkov, vincitore del Pallone d'Oro nel 1994, si esprime in questi termini su Guardiola.

Il Barcellona era una squadra pronta, il lavoro di Guardiola è stato davvero semplice, conoscendo già i segreti della Masia. La squadra che ha allenato era stata costruita da Frank Rijkaard e lui l'ha solamente ritrovata lì ben servita. Quei calciatori avrebbero ottenuto quei risultati spettacolari con o senza di lui. Messi e altri avevano già debuttato. C'erano giocatori come Henry, Deco, Ronaldinho, Marquez, Puyol e Victor Valdes che formavano un team davvero pazzesco. Con l'arrivo dei vari Iniesta e Pedro, la squadra si è completata da sé

Premier League Pep Guardiola in lutto: morta mamma Dolors Sala Carrio a Barcellona vittima del Coronavirus 06/04/2020 A 14:15

Play Icon WATCH Guardiola elogia Mancini: “La nuova mentalità vincente del Manchester City? È merito di Roberto” 00:00:41

Serie A Ronaldo a Del Piero: "Meritavi il Pallone d’Oro come Totti, Maldini, Raul e Roberto Carlos" IERI A 08:15