Dopo i quattro gol al Villareal, ne arrivano tre al Celta Vigo. Il nuovo corso di Ronald Koeman parte al meglio.

I blaugrana sbancano Vigo con un secco 3-0 al termine di un incontro mai messo in discussione. Il Celta ci prova, soprattutto nel primo tempo a mettere in difficoltà gli ospiti, ma gli avversari sono semplicemente di un altro pianeta e stravincono nonostante l'inferiorità numerica. Si perché a fine primo tempo Lenglet ha la brillante idea di prendere il secondo giallo per una sbracciata inutile su Suarez e lascia i suoi in 10. Ma l'uomo in meno in campo non si vede, anzi si nota invece una squadra che palla al piede fa semplicemente quello che vuole.

Ansu Fati marque pour le Barça face au Celta Vigo Credit Foto Getty Images

Ansu Fati trova ancora la via del gol e crea giocate di altissima classe, nonostante la giovanissima età. Bene Coutinho e Busquets, stratosferico Messi che in attacco fa quello che vuole. E pensare che qualcuno credeva che la Pulce quest'anno giocasse col freno a mano tirato dopo quello che è accaduto... Pjanic invece rimane ancora in panchina. Ci sarà tempo per l'ex Juve di farsi vedere. Certo è che questo Barcellona comunque ha iniziato al meglio la Liga, in attesa di avversari comunque di maggiore livello.

Tabellino

CELTA VIGO: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo (dal 46' Baeza), Murillo, Fontan (dal 32' Araujo), Olaza; Veiga (dal 59' Santi Mina) , Tapia (dal 75' Beltran), Denis Suárez; Emre Mor (dal 59' Nolito), Iago Aspas.

BARCELLONA Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Coutinho (dal 72' Pedri); Messi, Griezmann (dal 45' Araujo), Ansu Fati (dal 72' Trincao).

GOL: Fati (B), Messi (B), Sergi Roberto (B).

AMMONITI: Aidoo (C), Piqué (B), Araujo (C), Murillo (C), Tapia (C), Jordi Alba (B), Beltran (C),

ESPULSI: Lenglet (B),

La cronaca in 8 momenti chiave

11' BARCELLONA IN VANTAGGIO ANCORA CON FATI: Esterno bellissimo sul primo palo alla Samuel Eto'o in anticipo sul difensore.

35' ROSSO PER PIQUE', MA ERA FUORIGIOCO! Aspas serve Suarez in profondità, il difensore lo atterra da ultimo uomo. Rosso per Gerard, ma è tutto inutile, dato che Suarez era in offside.

42' DOPPIO GIALLO PER LENGLET: Stavolta veramente il Barcellona rimane in dieci: Sbracciata di Lenglet, già ammonito, su Suarez. L'arbitro non ha dubbi ed estrae il secondo cartellino.

50' MESSI TROVA IL RADDOPPIO: Azione spettacolare della Pulce, penetra in area e prova il tiro di destro, deviazione fortuita di Olaza che la mette nella sua porta.

Celta Vigo gegen den FC Barcelona Credit Foto Getty Images

57' DOPPIETTA DI MESSI, MA E' FUORIGIOCO: Tiro di Coutinho dal limite, palo pieno e l'argentino mette in porta. Il guardalinee alza la bandierina, il VAR conferma.

62' COUTINHO DAL LIMITE: Messi serve Coutinho al limite che tira di destro, respinta facile coi pugni del portiere.

73' TRAVERSA DEL CELTA: Baeza allarga per Nolito che prova il tiro in porta, Neto respinge. Sulla ribattuta Baeza tira in porta a botta sicura, Sergi Roberto ci mette il piede e la palla va sulla traversa.

90+2 SERGI ROBERTO CHIUDE IL MATCH: Azione spettacolare di Messi che entra in area e tira in porta, ma il portiere respinge. Sulla respinta Sergi Roberto la mette dentro.

La statistica chiave

Sette gol fatti, zero subiti. Per ora il Barcellona di Koeman risponde presente.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Leo MESSI: Quando parte in accelerazione lascia sempre a bocca aperta. Progressioni stellari, ogni volta che parte palla al piede semina il panico nella difesa avversaria. Praticamente un gol fatto, uno annullato e uno fatto fare a Sergi Roberto. Spettacolare.

Il peggiore

Clément LENGLET: Serata sciagurata, in difficoltà con Suarez e Aspas sin dal primo momento. Si fa ammonire dopo poco più di venti minuti. Nel finale della prima frazione sbraccia inutilmente Suarez e si becca il secondo giallo, lasciando il Barcellona in dieci. Fortunato che la squadra non subisce minimamente la sua assenza.

