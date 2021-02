Match complicatissimo quello del Wanda Metropolitano per gli uomini di Simeone, decimati dalle assenze per Covid. La partita si decide solo nella seconda frazione, con la rete al 50' di uno scatenato Luis Suarez e il pareggio clamoroso al 90' del neo-entrato Facundo Ferreyra. Nel primo tempo a sbloccarla di testa era stato invece Santi Mina al 13' per il Celta, con il pareggio dell'uruguaiano dell'Atletico che era giunto negli ultimi secondi del 45', con una spaccata su cross di Llorente. Con questo risultato i colchoneros volano a +8 in Liga, mancando il nono successo consecutivo in Campionato.

Il tabellino:

Liga L'Atletico strapazza 4-2 il Cadice e vola a +10 sul Real 31/01/2021 A 15:07

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak, Llorente, Savic, Felipe (dal 46' Torreira), Gimenez, Lodi, Koke, Kondogbia, Saul, Correa, Suarez.

CELTA VIGO (4-1-3-2): Blanco, Mallo, Murillo, Araujo, Martin, Tapia, D. Suarez, Mendez, Nolito (dal 72' Solari), Iago Aspas, Santi Mina (dal 76' Ferreyra).

ARBITRO: Guillermo Fernandez

GOL: Santi Mina (C), Suarez (A), Suarez (A), Ferreyra (C)

ASSIST: Mallo (C), Llorente (A), Lodi (A), Solari (C)

NOTE - AMMONITI: Tapia (C), Felipe (A), Gimenez (A), D.Suarez (C)

Luis Suárez (mitte, Atlético Madrid) im Spiel gegen Celta Vigo Credit Foto Getty Images

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

14' GOLLLL! 1-0 CELTA! SANTI MINA!!! Buona azione corale del Celta, con Mallo che dalla destra pesca con un cross l'inserimento perfetto di Santi Mina, che di testa brucia sul secondo palo un incolpevole Oblak.

45' RETEEEE! SUAREZZ! 1-1! Cinico il Pistolero che alla prima occasione ribadisce in rete a porta vuota un cross teso dalla destra di Llorente. Attenzione però perchè ci sono dubbi sulla posizione di Suarez.

50' SUAREZZ!!! ANCORA LUI! 2-1! Azione fotocopia a quella dell'1-1, con Lodi che mette in mezzo rasoterra dalla sinistra e Suarez che ancora una volta in scivolata brucia un'incolpevole Blanco. Di nuovo dubbi per un possibile off-side di Lodi.

60' KONDOGBIA, CHIUSURA MIRACOLOSA! Bello spunto di Aspas che salta Torreira sulla trequarti e si invola contro Oblak. L'ex-Inter è però provvidenziale a murarlo in scivolata al momento del tiro.

84' GIMENEZ, FUORI DI UN SOFFIO! Azione prolungata dell'Atletico con il pallone che scivola al limite dell'area e viene calciato violentemente di prima in porta da Gimenez, che sfiora di poco il gol del k.o.

Los jugadores del Celta celebran su gol frente al Atlético. Credit Foto Getty Images

90' GOOOOLLL, PAZZESCO! 2-2, FERREYRA! Quarto tiro del match e quarta rete, con Ferreyra che in spaccata ribadisce in rete un cross basso dalla destra di Solari. Tutto da rifare per l'Atletico.

IL MIGLIORE

Luis SUAREZ: Partita clamorosa del Pistolero che tocca due palloni e segna due gol, con due zampate da rapace d'area che ribaltano il match, lo issano ulteriormente a capocannoniere della Liga e aumentano i rimpianti in quel di Barcellona.

IL PEGGIORE

Jeison MURILLO: Si perde due volte Suarez, vanificando quella che fino a quel momento era stata un'ottima prova dei suoi. Il gol nel finale di Ferreyra lo grazia, perchè i rimpianti sarebbero stati veramente tanti.

IL MOMENTO SOCIAL

Zidane: "Esonero? Sono calmo, vediamo che succede"

Calciomercato 2020-2021 Inter: Eriksen per Torreira; Benitez ombra di Gattuso 25/01/2021 A 19:18