L'uomo copertina è il solito, Karim Benzema: doppietta e aggancio a Santillana al quarto posto nella classifica dei marcatori del Real di tutti i tempi in campionato. I due gol del francese trascinano i Blancos nel primo tempo, Mina riapre tutto a pochi minuti dall'intervallo e nella ripresa gli uomini di Zidane proteggono il prezioso vantaggio non senza qualche sofferenza: nel finale Aspas va vicino al gol su punizione, solo il palo nega il 2-2. A tempo praticamente scaduto, Benzema scappa in contropiede e regala ad Asensio il 3-1 che chiude il match. Ottima prova dei padroni di casa, coraggiosi e frizzanti. Vittoria importantissima per il Real Madrid, ispirato nel primo tempo e concreto nella ripresa: dopo la qualificazione ai quarti di Champions, i Blancos si portano momentaneamente a -3 dall'Atletico e scavalcano, per ora, il Barcellona. Colchoneros e Blaugrana sono chiamati a rispondere domani: la corsa alla Liga si fa sempre più incandescente.

Il tabellino

CELTA VIGO-REAL MADRID 1-3 (primo tempo 1-2)

CELTA VIGO (4-1-3-2): Villar; Mallo, Araujo, Murillo (84' Ferreyra), Martin; Tapia; Mendez (84' Beltran), Suarez, Nolito (72' Solari); Aspas, Mina. All. Coudet.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Vazquez, Nacho, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos (71' Asensio), Modric; Valverde; Vinicius, Benzema. All. Zidane.

Gol: 20' Benzema (R), 30' Benzema (R), 40' Mina (C), 93' Asensio (R)

Assist: 0-1 Kroos (R), 1-2 Suarez (C), 1-3 Benzema (R)

Ammoniti: Vinicius (R), Tapia (C), Kroos (R), Nacho (R), Solari (C), Modric (R), Suarez (C)

La cronaca in 9 momenti chiave

20' GOL DI BENZEMA - Segna sempre il francese: grande azione personale di Kroos, palla con i giri giusti per Benzema che in area controlla e trova l'angolino con il piatto destro! Posizione regolare, sul filo del fuorigioco.

27' VINCIUS SUL FONDO - Spunto di Benzema, cross potentissimo sul secondo palo: tocco di petto da pochi passi, pallone altissimo.

30' GOL DI BENZEMA - Pessima palla persa da Tapia su pressione di Kroos, il francese non sbaglia da pochi passi.

31' TACCO SUL FONDO DI MINA - Subito occasionissima per il Celta Vigo: grande azione di Aspas, palla dentro per il compagno che da pochi passi cerca il tacco ma non trova la porta.

40' GOL DI MINA - Punizione dalla trequarti di Suarez, stacco indisturbato e pallone nell'angolino.

62' COURTOIS SU ASPAS - Sinistro dal limite a cercare il primo palo, bravo il belga a stendersi e coprire.

78' BENZEMA PERICOLOSO - Pessima palla persa da Araujo, conclusione del francese dall'interno dell'area e risposta di Villar.

83' PALO DI ASPAS - Punizione mancina a giro sopra la barriera, palo esterno.

93' GOL DI ASENSIO - Contropiede di Benzema, palla per l'attaccante che non può sbagliare.

Il migliore

Karim BENZEMA - Tre gol del Real, due del francese e un assist: un uomo solo al comando. Il magic momento di Benzema prosegue, ma oltre ai numeri c'è un coinvolgimento costante nella manovra.

Il peggiore

Renato TAPIA - Il pallone perso in occasione del secondo gol di Benzema pesa come un macigno.

