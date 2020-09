Non basta la prima maglia da titolare con i Colchoneros per Luis Suarez a cambiare le sorti della partita. L'Atletico Madrid di Simeone non va oltre lo 0-0 conro il neopromosso Huesca. Il Pistolero resta a secco dopo la doppietta del debutto, Simeone deve accontentarsi di un punto che, ovviamente, non può che stare stretto.