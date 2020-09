Dopo il weekend di stand by, il caso Suarez torna a tenere banco con l'inizio della nuova settimana: in attesa degli ulteriori accertamenti da parte del procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone - tra cui controllo delle chat dell'Univesità per stranieri, dei cellulari e delle mail dei cinque docenti indagati - la procura regionale della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo, in campo amministrativo, relativo al possibile illecito erariale, ovvero di danno nei confronti dello Stato. L'ipotesi, con gli accertamenti anora in fase preliminare, sarebbe quella di corruzione ed eventuale lesione dell'immagine pubblica.

Le indagini relative all'esame di italiano effettuato da Luis Suarez erano state interrote lo scorso venerdì a causa delle ripetute violazioni del segreto istruttorio riscontrate dal procuratore capo Cantone. In ogni caso, al momento l'attaccante uruguaiano non risulterebbe iscritto nel registro degli indagati ma la procura di Perugia è pronta a chiedere nei prossimi giorni una videoconferenza per ascoltare lo stesso giocatore.

Intanto...doppietta all'esordio con l'Atletico

Una situazione, quella extracampo, che non sembra aver scalfito lo spirito e la concentrazione di Luis Suarez chiamato nel weekend ormai terminato all'esordio con l'Atletico Madrid dopo l'addio al Barcellona. Doppietta e assist nella vittoria per 6-1 contro il Granada in poco più di venti minuti giocati: i colchoneros si leccano i baffi, la Juventus, in attesa di una chiusura definitiva delle indagini, si mangia le mani...

