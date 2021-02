Nel corso di una lunga intervista rilasciata a France Football , Luis Suarez è tornato sull'addio al Barcellona . Il centravanti campione d'Europa nel 2015 non ha gradito la scelta del club catalano di cederlo al miglior offerente, e oggi ha grande voglia di rivalsa. Quest'anno sta trascinando l'Atletico Madrid ( primo in campionato ) a forza di gol: 16 gol in 24 presenze.

"Ciò che è essenziale è la testa. È molto importante essere forti nella testa e sentire di avere i mezzi per aggirare le situazioni difficili. È sempre stata una delle mie caratteristiche: non mi sono mai arreso, anche quando stavo attraversando momenti difficili. È questo carattere che mi ha spinto a venire in questa squadra che sta lottando per cose importanti. Una delle mie motivazioni era poter dimostrare che posso ancora contare. È una questione di autostima. Dopo tutti questi anni al Barça, ho voluto dimostrare che posso ancora essere utile ai massimi livelli, all'interno dell'élite spagnola"