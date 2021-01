Il Real Madrid chiama e l'Atlético Madrid risponde. Col successo alla Mendizorrotza, la squadra di Simeone riprende la vetta della classifica con 2 punti di vantaggio sulle merengues, dovendo inoltre recuperare ancora due gare. Finisce 2-1 contro l'Alavés, non senza faticare. Dopo il gol di Llorente (uno dei giocatori che maggiormente è cresciuto nel 2020) e l'espulsione di Laguardia sembrava tutto facile, ma nel finale l'autorete di Felipe rimette tutto in discussione. Bisogna però fare i conti col Pistolero: è arrivato infatti il nono gol in campionato di Luis Suarez a regalare la quarta vittoria consecutiva ai colchoneros.