E sono 5 per il Real Madrid che ha finalmente trovato continuità in campionato, e chiude il suo 2020 con un successo per 2-0 sul Granada. Un successo che vale il 1° posto della classifica insieme all'Atlético Madrid, anche se i colchoneros devono ancora disputare due gare. I prossimi avversari dell'Atalanta in Champions, possono contare su Casemiro e il solito Benzema (8° gol in campionato, 4 nelle ultime tre gare) anche se perdono per infortunio Rodrygo. I prossimi avversari del Napoli in Europa League, invece, non hanno sfigurato per nulla, anzi, minacciando in diverse occasioni la porta del Real Madrid.