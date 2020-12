Dopo aver definito gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League, la UEFA ha reso noto anche il calendario completo delle gare (andata/ritorno). Si parte il 16 febbraio con Lipsia-Liverpool e PSG-Barcellona, la Juventus sarà in campo il giorno dopo in casa del Porto. Andata che verrà chiusa poi il 24 febbraio con la sfida da "brividi” tra Atalanta e Real Madrid. Gare di ritorno in programma tra il 9 e il 17 marzo, con la Juventus ad aprire i giochi con la sfida col Porto allo Stadium.