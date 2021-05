Real Madrid-Villarreal, match valido per la 38esima giornata di Liga, andato in scena a Valdebebas, si è concluso col punteggio di 2-1 in favore dei Blancos . Nel primo tempo, Yeremi Pino sblocca il risultato: l’ala spagnola buca una difesa madrilena in palese affanno. Ottimo controllo a disorientare Militao e Odriozola, poi finalizzazione a sangue freddo in faccia a Courtois. Nella ripresa il VAR annulla un gol di Benzema per fuorigioco millimetrico. Pochi secondi dopo il verdetto del VAR, arriva la notizia del vantaggio dell'Atletico, in rimonta sul Valladolid . La manovra offensiva dei blancos perde intensità, fino a sfumare nel disordine e nella frammentazione delle sostituzioni. Con un colpo di reni, Benzema e Modric ribaltano la gara nei minuti finali, ma non basta. Il Real di Zidane si arrende all'Atletico di Simeone, che conclude il campionato con un vantaggio di 2 lunghezze . Una Madrid blindata per motivi precauzionali viene silenziata da un epilogo di stagione amarissimo, dopo che un freddo gennaio aveva escluso i Blancos da Coppa del Re (per mano dell’Alcoyano) e Supercoppa (per mano dell’Atheltic Bilbao).