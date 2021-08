Pedro González López, in arte Pedri. A novembre compierà 19 anni e, ovviamente, ha tante energie da spendere. Che bello per lui essere determinante per il Barcellona e per la Nazionale spagnola, che responsabilità farlo già a 18 anni. È stata una stagione frenetica per il talento nato nel vivaio del Las Palmas, tanto che Pedri non si è mai fermato da settembre 2020 ad oggi. Sì perché conquistato l'argento con la sua Nazionale (Athletic... Salviamolo! Continua la stagione surreale di, in arte. A novembre compierà 19 anni e, ovviamente, ha tante energie da spendere. Che bello per lui essere determinante per ile per la Nazionale spagnola, che responsabilità farlo già a 18 anni. È stata una stagione frenetica per il talento nato nel vivaio del, tanto che Pedri non si è mai fermato da settembre 2020 ad oggi. Sì perché è diventato titolare nel Barça di Koeman che non l'ha mai tirato fuori, è diventato titolare nella Nazionale maggiore di Luis Enrique e poi spremuto dal ct de la Fuente alle ultime Olimpiadi. Giochi di Tokyo dove hacon la sua Nazionale ( nella finale persa contro il Brasile ). Anzi, è stato quasi un miracolo che a Pedri non gli abbiano fatto giocare anche gli Europei Under 21. La nuova stagione è già iniziata e Koeman l'ha schierato contro la Real Sociedad al debutto per altri 90 minuti. Ma non è finita qui, giocherà anche contro l'... Salviamolo!

Il Barcellona era ripartito da Pedri

27 settembre 2020. Una data che Pedri ricorderà, ma che lo stesso Barça - ne siamo sicuri - celebrerà in futuro. Forse non sarà il nuovo Iniesta, ma Pedri è diventato, a 18 anni, già un titolare inamovibile della squadra catalana. Tutto è partito in quella giornata di campionato, quando entrò a 20 minuti dalla fine nel match vinto 4-0 con il Villarreal. Di spezzone in spezzone, è diventato titolare alla sesta giornata contro il Getafe e non si è più fermato. Nato come trequartista, si è adattato perfettamente al ruolo di mezzala sinistra nel centrocampo del Barça. Un centrocampo che aveva tanto bisogno di nuova linfa e qualità dopo anni in cui Iniesta, appunto, e Xavi non erano stati sostituiti. Il Barcellona aveva appena perso Rakitic, che è durato comunque poco, Paulinho è stata una meteora di una stagione e Coutinho ha più infortuni fatti che partite giocate. Ecco che Koeman ha buttato nella mischia il ragazzino, preferendolo addirittura al super acquisto Pjanic.

Pedri a duello con Cuadrado in Juventus-Barcellona Credit Foto Getty Images

Le cose non sono andate male, considerando la crescita esponenziale di Pedri che da quella posizione non si è più mosso, riavviando l'asse di sinistra di quel Barça con Alba e Messi. Un qualcosa di magico che ha fatto riaccendere la passione dei tifosi del Barcellona, vedendo anche le sue prestazioni in Champions. Vi ricordate quella con la Juventus? Ecco, appunto, Pedri continua a giocare anche senza vacanze. Ha debuttato nella nuova stagione contro la Real Sociedad, sarà in campo anche contro l'Athletic per la sua 75esima partita consecutiva da settembre ad oggi, con le maglie di Barcellona e Spagna.

Pedri da settembre 2020 ad oggi

Competizione Presenze Minuti giocati Liga 20-21 37 2425 Champions League 20-21 7 495 Coppa del Re 20-21 6 428 Supercoppa spagnola 2021 2 178 Qual. Europei Under 21 4 168 Qual. Mondiali 3 205 Amichevoli Nazionale A 1 28 Europei 2021 6 629 Amichevoli Nazionale olimpica 1 23 Olimpiadi Tokyo 6 559 Liga 21-22 1 90 Totale 74 5228

Koeman però gli darà due settimane di vacanze

E sì, Pedri non si ferma perché il 18enne delle Canarie è stato convocato anche per la trasferta del San Mamés contro l'Athletic. Pedri è imprescindibile per questo Barcellona e Koeman lo vuole in campo anche per il difficile confronto con la squadra basca. Solo dopo gli verrà concesso un po' di riposo, come riferito dallo stesso allenatore in conferenza stampa. Il classe 2002, infatti, non verrà poi convocato per il match casalingo contro il Getafe, considerando l'impegno contro la squadra di Madrid sicuramente meno probante. "Vacanza” che poi si allungherà per Pedri grazie alla pausa per le Nazionali...

Pedri? Abbiamo deciso che giocherà domani, ma da quel momento in poi avrà due settimane di ferie. Ho parlato anche con Luis Enrique e non andrà in Nazionale. Diamo a Pedri due settimane perché ne ha bisogno. Ha bisogno di una pausa di almeno due settimane. [Ronald Koeman alla vigilia di Athletic-Barcellona]

Pedri, già una certezza in Nazionale

Koeman ha però specificato di aver dovuto chiamare il ct Luis Enrique, perché l'ex tecnico della Roma si aspettava Pedri in campo. A settembre ci saranno infatti le sfide contro Svezia, Georgia e Kosovo, valide per per le qualificazioni ai Mondiali 2022, e il ct voleva puntare ancora su Pedri. Non poteva essere altrimenti, tanto che il canario ha giocato tutte le gare dell'ultimo Europeo da titolare con la Roja. Non una cosa di tutti i giorni per un 18enne. Oltre ad essere diventato il faro del Barça, è anche il faro della Spagna, ma dovrà abbassare la saracinesca tra fine agosto e inizio settembre. A meno di altri sconvolgimenti...

