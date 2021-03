E' festa PSG nel big match della 30ma giornata di Ligue 1. I parigini vincono in trasferta contro il Lione con un sonoro 4-2. Tre punti fondamentali, che portano gli ospiti finalmente in testa alla classifica, sfruttando il clamoroso passo falso del Lille nel pomeriggio.

Partita dominata per oltre un'ora sotto tutti gli aspetti da parte dei parigini, ma si addormentano nel finale e rischiano di rovinare tutto. Per un tempo e mezzo il PSG comanda con una facilità imbarazzante un Lione spaesato, in balia degli avversari. Ma dopo il 4-0 di Mbappé, la banda di Pochettino si rilassa troppo e il Lione clamorosamente ritorna in partita, segnando due gol. Con un certo spavento il Paris la porta a casa.

Ma parliamo della partita. Il Lione comincia in maniera molto timida e il PSG colpisce nei primi minuti con Mbappé. I padroni di casa faticano enormemente e gli ospiti raddoppiano grazie a Danilo che sfrutta al meglio la sponda di Marquinhos da centro area per metterla nell'angolino basso di destro. Nella ripresa la musica non cambia e in poco tempo il PSG dilaga: prima Di Maria trova il gol su punizione, pochi minuti dopo arriva la doppitta di Mbappé che vola in campo aperto, servito da Verratti, e davanti al portiere non sbaglia. Partita totalmente chiusa e così Rudi Garcia decide di rivoluzionare la squadra. I cambi fanno effetto e Slimani salva la faccia con un gran gol appena entrato. Il PSG si addormenta e il Lione accorcia con Cornet. Finale di partita con Navas ancora protagonista: il portiere salva in due occasioni i suoi. L'incontro si chiude sul 4-2.

Bene per 60', da dimenticare l'ultima mezz'ora. Si può riassumere così il match della squadra di Pochettino, che comunque vince il big match. La sconfitta del Lille ha sicuramente caricato i parigini, più abituati del Lione a partite decisive con in palio punti importanti. E così Mbappé e compagni agganciano in vetta alla Ligue 1 il Lille a quota 63, mentre il Lione rimane a 60. Peccato per la banda di Rudi Garcia, troppo impauriti ad inizio gara. Se la sveglia fosse arrivata prima avremmo visto un altro match.

Tabellino

LIONE: Lopes, De Sciglio, Marcelo, Denayer (dal 76' Diomandé), Cornet, Caqueret, Mendes (dal 57' Guimaraes), Paqueta, Ekambi (dal 73' Cherki), Kadewere (dal 57' Dubois), Depay (dal 57' Slimani).

PSG: Navas, Diallo, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi (dall'85' Dagba), Danilo, Gueye (dall'85' Herrera), Mbappé (dal 69' Neymar), Verratti, Di Maria, Kean (dal 90' Draxler).

GOL: Mbappé (P), Danilo (P), Di Maria (P), Mbappé (P), Slimani (L), Cornet (L),

AMMONITI: Kadewere (L), Diomandé (L),

ESPULSI: Nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

05' LOPES PARA SU KEAN: Azione PAZZESCA Di Mbappé che si fa tutta la fascia saltando tre giocatori in velocità, mette in mezzo rasoterra per Kean che spara addosso al portiere.

15' PSG AVANTI 1-0! Kean avanza sulla destra, cross in mezzo e la difesa prova a spazzare, ma arriva sui piedi di Verratti che tira di sinistro, parato dal portiere. Sulla ribattuta Mbappé stoppa e col sinistro segna il gol del vantaggio.

31' DANILO RADDOPPIA: Dalla destra Mbappé mette dentro, ma la difesa spazza sull'altra fascia. Kimpembe rimette in mezzo, sponda di Marquinhos per Danilo che di destro al volo la mette nell'angolino basso!

47' DI MARIA FA IL 3-0: Calcio di punizione da posizione defilata sulla fascia. Palla dentro dell'argentino, nessuno la tocca, la palla rimbalza e inganna il portiere, finendo in porta.

50' NAVAS PARA SU EKAMBI: Paquetà entra in area, serve in mezzo per Ekambi che stoppa e tira di sinistro, bravo in tuffo Navas a respingere.

52' MBAPPE' CHIUDE L'INCONTRO: Verratti serve il francese che scatta nello spazio, davanti al portiere incrocia e la mette dentro.

62' IL LIONE SALVA LA FACCIA: Subito il neo entrato Slimani dal limite prova il tiro di destro che trova l'angolino basso.

67' ANCORA MBAPPE' E ANCORA LOPES: Altra azione in velocità di Verratti che serve Mbappé che dal limite prova il tiro a giro, Lopes respinge. Sulla respinta Kean la manda in curva!

79' CORNET! 2-4 LIONE: Cherki serve avanti Cornet, Florenzi sbaglia l'intervento, l'esterno davanti al portiere non sbaglia.

83' COSA HA SALVATO KEYLOR NAVAS: Punizione per il Lione. Palla in mezzo, Marcelo sponda per Slimani che gira bene, ma Navas è ancora fenomenale e respinge!

La statistica chiave

Sono 100 i gol di Mbappé in Ligue 1 in 154 apparizioni.

Il migliore

Kylian MBAPPE': partita sontuosa del francese che, quando è concentrato e nel gioco, è semplicemente sublime. Fa due gol, inventa, crea pericoli, ogni volta che tocca palla è uno spettacolo.

Il peggiore

Memphis DEPAY: Quando esce il Lione comincia a giocare. Sembra incredibile, ma va esattamente in questa maniera. Semplicemente inesistente, Slimani in 5 minuti fa molto di più dell'olandese.

Mbappe come Ronaldo il Fenomeno: che cavalcata contro il Lione

