A una giornata dal termine, la Ligue 1 è ancora apertissima. Il Lille viene fermato sullo 0-0 dal Saint-Etienne, il PSG si sbarazza del Reims con un 4-0 mai in discussione: Pochettino accorcia e si porta a -1. Ma in corsa c'è anche il Monaco, vittorioso contro il Rennes (2-1) e ora a -3 dalla vetta. All'ultima giornata il Lille andrà sul campo dell'Angers, il PSG su quello del Brest e il Monaco farà visita al Lens: gli uomini di Pochettino se la vedranno con una squadra in lotta per non retrocedere, ma dopo questa notte tornano a sperare davvero nel titolo. Si decide tutto in 90'.

Il tabelliino

PSG-REIMS 4-0 (primo tempo 2-0)

PSG (4-2-3-1): Navas; Dagba (86' Pembele), Marquinhos, Kehrer, Bakker; Herrera, Pereira (77' Paredes); Draxler (40' Rafinha), Neymar, Di Maria (77' Sarabia); Mbappé (77' Kean). All. Pochettino.

REIMS (4-5-1): Rajkovic; Foket, Faes, Abdelhamid, Konan; Cafaro (56' Zeneli), Munetsi, Cassama, Chavalerin, Mbuku (84' Kutesa); Dia (73' Touré). All. Guion.

Gol: 13' rig. Neymar (P), 24' Mbappé (P), Marquinhos (P), 89' Kean (P)

Espulso: Abdelhamid (R)

La cronaca in 9 momenti chiave

10' CALCIO DI RIGORE PER IL PSG - Mano di Abdelhamid su conclusione di Mbappé a colpo sicuro, con Rajkovic saltato. E c'è il rosso per Abdelhamid.

13' NEYMAR TRASFORMA IL RIGORE - Rigore calciato con estrema freddezza, spiazzato Rajkovic.

24' GOL DI MBAPPE' - Raddoppio dei padroni di casa, gol numero 26 per il francese in campionato. Follia di Foket, che gioca un pallone orizzontale nell'area piccola: l'ex Monaco ringrazia e da due passi non può sbagliare.

42' OCCASIONE PER MBAPPE' - Palla spaziale di Neymar, con il tacco: l'ex Monaco si divora il gol da due passi con il sinistro. Il brasiliano avrebbe meritato che la sua giocata si trasformasse in assist...

51' CI PROVA ANCORA MBAPPE' - Conclusione al volo in acrobazia su gran palla di Di Maria, pallone non lontano dalla porta. Il PSG vuole chiuderla.

58' PALO DI HERRERA E GOL ANNULLATO A NEYMAR - Destro dalla trequarti rasoterra, palo pieno: il brasiliano insacca a porta vuota sulla respinta, ma è in fuorigioco.

68' GOL DI MARQUINHOS - Segna sempre il capitano, ovviamente da calcio d'angolo: stacco vincente, pallone imprendibile per Rajkovic.

89' GOL DI KEAN - C'è gioia anche per l'ex Juve: sinistro di prima spalle alla porta, pallone nell'angolino.

Il migliore

NEYMAR - Altra prestazione da uomo squadra: sblocca il match trasformando il rigore, per il resto cerca di mandare in porta i compagni. E dipinge l'assist per Marquinhos.

Il peggiore

FOKET - Il suo folle retropassaggio nell'area piccola regala il 2-0 al PSG e affossa definitivamente il Reims.

