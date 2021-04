Strasburgo-Paris Saint-Germain, match della 32esima giornata di Ligue 1 andato in scena allo Stade de la Meinau, si è concluso col punteggio di 1-4 in favore del PSG. Mbappé e compagni hanno vissuto un sussulto dopo soli 10’ di gara, quando il palo ha negato la rete al centrocampista avversario Thomasson. Poi si è svegliato Mbappé: il francese punta, brucia e trafigge la difesa dello Strasburgo, ispirando anche la terza rete di Kean. La conclusione angolata di Sarabia e il gioiello su punizione di Paredes sigillano il risultato. La magra consolazione per lo Strasburgo concerne il giovane 19enne Sahi, che appena entrato trova il suo primo gol da professionista. Ottima prestazione dei Parigini, che si riportano a -3 dal Lille (vincente contro il Metz il giorno prima) e continuano a sperare nel titolo. Una partita che si prospettava insidiosa, siccome a cavallo di due impegni infrasettimanali in Champions contro il Bayern.

Tabellino

STRASBURGO- PARIS SAINT-GERMAIN 1-4

Champions League Haaland o Mbappé, chi vale di più? 8 ORE FA

STRASBURGO (4-2-3-1): Sels; Guilbert, Koné, Mitrovic, Caci (82’ Carole); Sissoko( 58’ Prcic), Aholou; Bellegarde (82’ Zohi), Thomasson, Liénard (59’ Chahiri); Diallo (62’ Sahi). All. Laurey.

PSG (4-2-3-1): Navas (45’ Sergio Rico); Bakker, Kimpembé, Danilo, Kehrer; Herrera, Paredes; Mbappé, Rafinha (74’ Gueye), Sarabia; Kean( 74’ Draxler). All. Pochettino.

Arbitro: Jérémie Pignard.

Gol: 16’ Mbappé (P), 27’ Sarabia (P), 45’ Kean (P), 63’ Sahi (S), 79’ Paredes (P)

Assist: Danilo (P), Mbappé (P), Bellegarde (S)

Ammoniti: Kean

Kylian Mbappé Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

9’- OCCCASIONE PER LO STRASBURGO! Palo clamoroso di Thomasson! Navas non avrebbe potuto nulla su questo tiro dal limite.

16’ - GOL! 0-1 PSG con Mbappé! Il n. 7 punta e brucia Konè, poi fa tunnel a Sels.

27’ - GOL! 0-2 PSG con Sarabia! Progressione in avanti di Danilo, che scambia con lo Spagnolo; l'attaccante ex-Siviglia infila nell'angolino.

30’ – DIALLO SI MANGIA UN GOL! La punta del Racing, completamente libera in area, vola di testa a pochi metri dalla porta, ma spedisce clamorosamente a lato di Keylor Navas.

45’ - GOL! 0-3 PSG firmato da Moise Kean! Mbappé si invola ancora una volta verso l'area, trova il taglio di Kean con un filtrante preciso. Sels non può nulla.

61’ - KEAN SI PRESENTA A TU PER TU CON SELS! Il portiere gli nega la gioia della doppietta!

63’ - GOL! 1-3, accorcia lo Strasburgo con il nuovo entrato Sahi! Ottimo assist rasoterra di Bellegarde! Si tratta del primo gol da professionista per il 19enne dello Strasburgo!

79’ - GOL! 1-4 PSG col gioiello di Paredes! Punizione perfetta dell'Argentino, che concretizza l'ottimo gesto atletico di Mbappé.

MVP

Kylian MBAPPE': Gol, assist, una rovesciata che non gli riesce per pochissimo; quando il prodigio del calcio francese alza le marce, la squadra non può far altro che seguire e concretizzare sulle sue discese in area di rigore. Trova il 21esimo centro stagionale in Ligue 1, il 15esimo in 11 partite complessive, è solo al comando della classifica cannonieri.

Il momento social

Fantacalcio

PROMOSSO - Pablo SARABIA: è l'attaccante che cerca con più insistenza Sua Maestà Mbappé, ricevendone indietro i migliori favori. I due si cercano più volte in profondità, innestano voragini tra le linee difensive avversarie. Lo Spagnolo concretizza un'ottima progressione offensiva di Danilo, infilando Sels nell'angolino.

BOCCIATO - Stefan MITROVIC: il difensore serbo si distrae sul raddoppio di Sarabia, con un'uscita a dir poco avventata. Da lì in poi, il match si fa in discesa per i Parigini, che infieriscono grazie alla dichiarata superiorità tecnica.

Mbappe come Ronaldo il Fenomeno: che cavalcata contro il Lione

Calciomercato 2020-2021 Icardi o Aguero: chi è la spalla ideale di Ronaldo? UN GIORNO FA