Partita complicata per il PSG di Pochettino, che sblocca le danze nel 5' di recupero del primo tempo con un rigore di Neymar, dopo un tocco di Aguerd su Kurzawa. Nella seconda frazione, al minuto 71, arriva però il meritato pareggio di Guirassy. Espulso nel finale Kimpembe, per un'entrata killer al 90'. In virtù di questo risultato il Paris Saint Germain finisce a -3 dal Lille capolista, con altre due giornate di Campionato per sperare in un sorpasso in extremis.

Il tabellino

RENNES (4-3-3): Gomis, Traorè, Aguerd, Da Silva, Maouassa, Bourigeaud, Ugochukwu (dal 62' Grenier), Tait, Doku, Guirassy, Terrier.

PSG (4-3-3): Navas, Dagba, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa (dal 56' Diallo), Herrera (dal 70' Gueye), Danilo (dall'80' Florenzi), Draxler (dall'80' Icardi), Kean, Di Maria (dal 70' Rafinha), Neymar.

GOL: Neymar (P), Guirassy (R)

ASSIST: Terrier (R)

NOTE - AMMONITI: Aguerd (R), Herrera (P), Tait (R), Diouf (R) ESPULSI: Kimpembe (P)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

29' ANNULLATO UN GOL A GUIRASSY, che aveva ribadito in rete con il petto un'azione prolungata dai suoi. Posizione effettivamente irregolare però.

40' ANNULLATO UN GOL A KEAN! Colpo di testa da due passi dell'italiano su un cross morbido di Di Maria. Il pallone aveva però oltrepassato la linea di fondocampo.

45+3' RIGORE PER IL PSG. Nessun dubbio per il direttore di gara dopo il consulto con VAR. Netto il tocco di Aguerd, che viene ammonito.

45+5' NEYMAR, 0-1 PSG! Gomis indovina l'angolo e tocca la sfera, ma il destro del brasiliano è troppo potente e si insacca.

71' GUIRASSY, HA PAREGGIATO IL RENNES! Corner di Terrier e zuccata perfetta della punta che la mette all'incrocio e riapre la gara. Gol bellissimo!

90' ESPULSO KIMPEMBE! Intervento folle del francese che entra durissimo ed in ritardo sulla caviglia di Doku. Gesto inqualificabile.

IL MIGLIORE

Sehrou GUIRASSY: Nel primo tempo è più volte pericoloso e si vede anche annullare una rete. Nella ripresa cresce ulteriormente e trova un gol bellissimo e meritato, da attaccante vero.

IL PEGGIORE

Moise KEAN: Mai pericoloso al centro dell'attacco dei parigini, limitato dalla difesa di casa che non gli concede la profondità. Non riesce a sfruttare la chance dal 1' concessagli da Pochettino.

