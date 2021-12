Lionel Messi, Non una grande notizia per fresco vincitore del settimo Pallone d'Oro della sua carriera : il "mattone" non gli sorride come il mondo del calcio, è emerso infatti che un albergo di lusso acquistato dal campione argentino a sud di Barcellona potrebbe dover essere demolito per ordine di una sentenza del tribunale.

Quando era in blaugrana la 'Pulce', nel 2017, aveva acquisito per 30 milioni di euro l'hotel Mim Sitges, non lontano dalla sua tenuta privata. A sua insaputa la struttura ricettiva - riporta il quotidiano online "El Confidencial", ripreso anche dal "The Times" e dalla "Bild" - sarebbe a rischio di demolizione perché la costruzione violerebbe i regolamenti urbanistici.

Inoltre il precedente proprietario sarebbe stato a conoscenza delle irregolarità e dell'ordine di demolizione al momento dell'acquisizione da parte di Messi. El Confidencial riporta che l'attaccante del Psg non ha voluto rilasciare commenti in merito. L'hotel a quattro stelle, con spa e 77 camere, è gestito dal gruppo Majestic Hotel ed è situato a 50 metri dalla spiaggia della località turistica di Sitges.

La chicca? Nella hall dell'albergo, c'è un cimelio speciale: un posto d'onore, infatti, è riservato al Pallone d'Oro conquistato da Messi nel 2013...

