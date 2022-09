Che Luis Campos fosse il dirigente chiamato dallo sceicco Nasser Al-Khelaïfi per dare un taglio netto ai fronzoli e cotillons di sempre in casa PSG, concentrandosi sul costruire una squadra più concreta e funzionale al conquista di titoli internazionali, lo si era già ampiamente capito in estate. La coppia col tecnico Christophe Galtier presuppone una mentalità da squadra vera, più che figurine.

PSG, Campos: "Fu sbagliato prendere contemporaneamente Mbappé e Neymar"

Tanto che, addirittura, il direttore sportivo del club del Parco dei Principi, ha addirittura messo nel mirino due dei simboli della squadra e del calcio mondiale. O meglio, a essere discusse da Campos, in una recente intervista a RMC Sport, sono le relative operazioni di mercato: "Abbiamo commesso l'errore di reclutare due grandi giocatori come loro nel medesimo ruolo dimenticandoci di intervenire su altri. Attualmente abbiamo doppioni e, al tempo stesso, posizioni in campo scoperte".

