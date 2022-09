Il Paris Saint-Germain vince il big match dell'ottava giornata e vola tutto solo al comando della classifica in Ligue 1 prima della sosta riservata alle nazionali.

Tabellino

LIONE-PSG 0-1 (primo tempo: 0-1)

LIONE (4-4-2): Lopes; Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico; Tete (74' Cherki), Caqueret (74' Reina-Adelaide), Tolisso (46' Lepenant), Toko Ekambi (87' Barcola); Dembélé, Lacazette. All.: Bosz.

PARIS SAINT-GERMAIN (3-4-1-2): Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira; Hakimi, Fabian Ruiz (57' Vitinha), Verratti (64' Vitinha), Nuno Mendes; Messi; Mbappé, Neymar (86' Soler). All: Galtier.

ARBITRO: F. Letexier

GOL: 5’ Messi (P)

ASSIST: Neymar (P, 0-1)

AMMONITI: Verratti (P), Donnarumma (P)

ESPULSI: -

NOTE: recupero 0+5

La cronaca in 10 momenti chiave

5' - SUBITO GOL DEL PSG AL PRIMO TIRO DEL MATCH! Scambio perfetto tra i tre attaccanti, da Mbappé a Neymar, che poi entra in area e pesca Messi. Argentino liberissimo, conclusione che supera senza problemi Lopes.

14' - Messi ad un passo dalla doppietta, Gomes salva in calcio d'angolo. La Pulce viene servita stavolta da un filtrante di Mbappé. Inserimento in area e conclusione sul primo palo deviata in corner.

21' - LACAZETTE SI MANGIA IL POSSIBILE PARI! Verticalizzazione di Toko Ekambi, l'attaccante francese è ad un passo da Donnarumma ma la sua deviazione di testa non inquadra la porta.

33' - Giocata spaziale di Mbappé, che mette a sedere Tete e si trova libero in area. Anziché metterla in mezzo decide di puntare il palo, però la conclusione viene respinta in corner dal portiere Lopes.

43' - Neymar col tiro a giro da fuori! Conclusione velenosa quasi rasoterra, Anthony Lopes ci mette il guanto.

46' - TIRO DI MESSI SALVATO SULLA LINEA! L'argentino mette a sedere con una finta Tagliafico e il portiere Lopes, ma non Lukeba che di testa evita il raddoppio.

72' - NEYMAR SI MANGIA LO 0-2! Triangolo Mbappé-Nuno Mendes-Neymar, con quest'ultimo che può appoggiarla in rete a porta mezza vuota. Gran salvataggio di Lopes, ma anche poco angolato il tiro del numero 10 brasiliano.

77' - IL LIONE SFIORA IL PAREGGIO! Sul cross di Malo Gusto pasticciano un po' Donnarumma e Marquinhos, la palla si impenna in area e Dembelé ci prova di testa. Il capitano del PSG mura con un braccio, che però è attaccato al corpo.

78' - Che salvataggio di Lopes su Messi! La Pulce torna ad accarezzare la doppietta, l'estremo difensore dei padroni di casa gli dice di no con un gran salvataggio sulla conclusione di potenza dell'argentino.

91' - GOL ANNULLATO A SERGIO RAMOS! Era troppo vicino alla linea di porta sulla ribattuta con tanto di passaggio di Marquinhos. Ma che punizione di Messi all'incrocio dei pali, con un super Lopes che riesce a cavare la palla dal possibile gol del 2-0.

