PSG visto questa sera non può competere per qualcosa più della Ligue 1. La squadra di Pochettino è rimasta impantanata sul campo del Lorient, penultimo in classifica, che ha fatto quello che ha voluto nella metà campo avversaria. Alla fine, l'1-1 è frutto di due miracoli: Keylor Navas che si è superato in porta e del gol finale di Icardi ( Il discorso titolo è già (quasi) al sicuro, considerando il +13 su Nizza e Marsiglia , ma ilvisto questa sera non può competere per qualcosa più della Ligue 1. La squadra diè rimasta impantanata sul campo del Lorient, penultimo in classifica, che ha fatto quello che ha voluto nella metà campo avversaria. Alla fine, l'1-1 è frutto di due miracoli:che si è superato in porta e del gol finale di quarto gol in campionato ). Detto questo, c'è anche da leggere la lista degli infortunati del PSG che senza Verratti, Neymar, Mbappé, Bernat, Draxler e Kehrer aveva i giocatori contati. Ma è la conferma, una volta di più, che senza Mbappé, anche il solo Messi può far poco e se si giocherà così col Real Madrid saranno dolori... Fortuna che c'è stato Icardi.

Tabellino

Lorient-PSG 1-1 (1-0 primo tempo)

LORIENT (4-3-3): Nardi; H.Mendes, J.Laporte, Jenz, Le Goff; Le Fée, Abergel, Monconduit; Laurienté (78' Igor Silva), Moffi, Faissal Ouattara. All. Christophe Pélissier

PSG (4-3-3): K.Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera (75' S.Yansané), Gueye, Wijnaldum; Messi, Icardi, Á.Di María. All. Mauricio Pochettino

Marcatori: 40' Monconduit (L); 90+1 Icardi (P)

Arbitro: Jérémie Pignard

Ammoniti: 43' Faissal Ouattara, 82' Sergio Ramos, 86' Wijnaldum, 87' Kimpembe

Espulsi: 85' Sergio Ramos (P)

La cronaca in 9 momenti

2' SUBITO ICARDI - Palla dentro di Nuno Mendes per Icardi che manca la porta di un soffio. Subito in gran confusione la difesa dei bretoni.

16' SUPER PARATA DI NAVAS - Marquinhos viene saltato da Moffi che cerca il pallonetto su Keylor Navas in uscita, l'ex portiere del Real si supera e salva il risultato.

27 PALO DI MESSI - Messi per Di María, ma l'ex Real non sa cosa fare. A questo punto Messi ci prova da fuori, ma coglie in pieno il palo alla sinistra di Nardi.

39' MOFFI VICINO AL GOL - Contropiede del Lorient dopo una palla persa da Di María, arriva al tiro Moffi che però sfiora soltanto la porta di Keylor Navas.

40' EUROGOL DI MONCONDUIT - Le Fée agisce indisturbato sulla sinistra, scarico per Monconduit che fa partire un destro imparabile che si infila all'incrocio dei pali. Navas non ci può arrivare e bretoni in vantaggio.

Monconduit esulta per il gol fatto in Lorient-PSG - Ligue 1 2021/2022 Credit Foto Getty Images

50' IL LORIENT MANCA IL 2-0 - Altra ripartenza veloce dei bretoni con Laurienté che libera per Moffi, servizio per Ouattara che però si fa murare da Wijnaldum a due passi dalla parti. Che occasione sprecata dai padroni di casa.

56' ERRORACCIO DI DI MARIA - Sergio Ramos lancia per Messi che fa un numero sulla destra, servizio per Di María che deve solo appoggiarla in rete, ma spara in curva.

60' NAVAS EVITA IL 2-0 - Il PSG lascia un enorme spazio ai bretoni che vanno in transizione, va poi al tiro Laurienté, ma salva tutto Navas.

90+1 PAREGGIA ICARDI - Il PSG chiude in 10 dopo il rosso a Sergio Ramos e sembra ormai arrendersi alla sconfitta. All'ultima occasione utile, crossa Hakimi e di testa Icardi anticipa i difensori. Clamoroso pareggio in pieno recupero.

Il momento social

Dopo il record di cartellini rosso nella Liga, farà il record anche in Ligue 1?

Il migliore

Keylor NAVAS - È vero a decidere il match è un gol di Icardi al 91', ma c'è da dire che il PSG è rimasto in piedi grazie alle parate di Keylor Navas. La formazione parigina ha rischiato di subire molto più della rete di Monconduit.

Il peggiore

Sergio RAMOS - In realtà, per quanto visto in campo, la palma di peggiore se la sarebbe meritata Ángel Di María per tutti gli errori fatti. Ma Sergio Ramos si è superato: entrato al 46', si fa ammonire all'82' e si becca poi il rosso all'85', lasciando i suoi in 10 nel momento del forcing per cercare di andare a pareggiare. Fantastico.

