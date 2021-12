Kylian Mbappé abbatte ancora una volta il Monaco e fa volare il PSG in vetta alla classifica di Ligue 1, a +13 dal secondo posto del Marsiglia: 2-0 con la terza doppietta per il francese contro la sua ex squadra. Match controllato dagli uomini di Pochettino, che sbloccano dal dischetto dopo fallo di Sidibé su Di Maria al 12'. Il raddoppio arriva con un'azione tutto talento tra Messi e Mbappé, con il primo a strappare e il secondo a trovare l'angolino con precisione. Sono così 100 i gol in Ligue 1 con il PSG per Mbappé. Donnarumma in campo per 90' nell'eterno dualismo con Navas: buona prova dell'ex Milan.

Il tabellino

PSG-MONACO 2-0 (primo tempo 2-0)

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Diallo, Bernat (51' Kehrer); Wijnaldum, Verratti, Gueye (81' Herrera); Messi, Mbappé (87' Icardi), Di Maria (80' Paredes). All. Pochettino.

MONACO (4-2-3-1): Nübel; Sidibé, Maripan, Disasi, Caio (46' Jakobs); Fofana (55' Lucas), Tchouaméni; Martins (85' Isidor), Golovin, Diop (65' Matazo); Ben Yedder (55' Boadu). All. Kovac.

Gol: 12' rig. Mbappé (P), 45' Mbappé (P)

Assist: 2-0 Messi (P)

Ammoniti: Sidibé (M), Fofana (M), Mbappé (P), Maripan (M), Martins (M), Verratti (P)

La cronaca in 4 momenti chiave

2' PALO DI DIOP - Subito grande occasione per il Monaco: contropiede su palla persa da Verratti, diagonale destro dall'interno dell'area e pallone sul palo.

12' GOL DI MBAPPE' - Fallo di Sidibé su Di Maria in area di rigore: penalty assegnato con l'on-field review. Ancora gol dell'ex: rigore a incrociare, PSG avanti.

45' GOL DI MBAPPE' - Doppietta dell'ex! Messi protagonista, azione individuale su errore a centrocampo del Monaco e palla per il francese: controllo e destro preciso a pescare l'angolino.

71' MESSI VICINO AL TRIS - Conclusione con il destro da posizione defilata dopo triangolazione con Mbappé, pallone vicinissimo al palo.

Il migliore

Kylian MBAPPE' - Centesimo gol in Ligue 1 con la maglia del PSG per un ragazzo del '98: semplicemente devastante.

Il peggiore

Dijbril SIDIBE' - Ingenuo in occasione del fallo da rigore che sblocca il match: episodio chiave della partita. Da quel momento il Monaco insegue invano.

