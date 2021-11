Il Psg regala spettacolo e giocate di classe ma come spesso capita è poco concreto. La partita si apre subito per la squadra di Pochettino che colpisce in maniera fortunosa con Mbappe che devia un tiro dalla distanza di Paredes e spiazza il portiere. Lafont chiamato agli straordinari nel primo tempo venendo impegnato da Messi, Mbappe e Neymar a ripetizione. L'ex Fiorentina è miracoloso ed evita un pesante passivo all'intervallo al suo Nantes. A metà ripresa cambia tutto dopo che Navas esce fuori dall'area a valanga su Blas e commette fallo: rosso e finale complicato per il Paris. Gli ospiti ne approfittano e pescano subito il pari con Kolo Muani che sfrutta una parata non impeccabile di Sergio Rico. Un autogol clamoroso di Appiah, deviazione in scivolata su tiro dalla distanza di Messi, risolve i problemi alla squadra di Pochettino che nel finale fa 3-1 proprio con Messi (primo gol in Ligue 1) apparso in grande forma quest'oggi. Ora testa alla super sfida contro il Manchester City.

Il Tabellino

PSG-NANTES 3-1

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Kehrer, Diallo, Bernat; Parades (89'Danilo Pereira), Gueye, Verratti; Messi, Mbappe, Neymar (67'Sergio Rico)

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Fabio (58'Merlin), Castelletto, Andrei, Corchia (43'Appiah); Moutoussamy (78'Cyprien), Chirivella; Blas, Coco, Kolo Muani; Coulibaly (58'Bukari)

GOL: 2' Mbappe, 76' Kolo Muani, 81' Appiah (AG), 87' Messi

ASSIST: Paredes, Mbappe

ESPULSO: Navas

La cronaca in 9 momenti chiave

2'- GOL DI MBAPPE! L'attaccante tocca in maniera beffarda con il piede sinistro un tiro dalla distanza di PAREDES e spiazza completamente il portiere. 1-0 PSG immediato.

18'- MESSI! Si vede negare il gol da una grande risposta di LAFONT. Bellissima ripartenza Messi-Neymar con l'argentino liberato in area dal brasiliano. Che occasione!

29'- LAFONT ANCHE SU NEYMAR! Il Nantes resta a galla grazie all'ennesimo intervento del portiere che chiude un tiro ravvicinato di Neymar troppo centrale. Altro assist di Mbappe.

38'- MIRACOLO DI LAFONT! VERRATTI illumina per MESSI che davanti alla porta si fa ipnotizzare da Lafont in versione spettacolare oggi.

65'- ROSSO PER NAVAS! USCITA fuori dall'area di rigore e ginocchiata su BLAS che stava cercando di controllare un lancio in profondità. Che ingenuità.

70'- SUBITO SERGIO RICO! Intervento di istinto su un tentativo da due passi di BLAS.

76'- ECCOLO IL PARI DEL NANTES! KOLO MUANI! Colpo di testa su punizione battuta dalla mediana, para Sergio Rico che però lascia il tap in allo stesso Muani che di tacco mette in rete. Occhio al var per un possibile fuorigioco.

82'- AUTOGOL INCREDIBILE DI APPIAH. 2-1 PSG. Tiro di MESSI deviato in scivolata da Appiah, palla che prende una parabola imprendibile per il portiere del Nantes e si insacca sul secondo palo.

86'- MESSI! LA CHIUDE LUI! 3-1! Mbappe manda nello spazio l'argentino che punta la porta, mette palla sul sinistro e conclude a giro all'angolino!

Il Migliore

Leo MESSI: una delle migliori partite con la maglia del Psg. Nel primo tempo il tridente Messi-Mbappe-Neymar è uno show continuo, poi i 3 calano ma l'argentino è protagonista nell'azione del 2-1 e firma il definitivo 3-1. Primo gol in Ligue 1 e affinità con i compagni che sta aumentando costantemente.

