Pareggio corretto quello maturato tra PSG e Strasburgo. I parigini, reduci dai festeggiamenti per il titolo di campioni di Francia conquistato nell'ultimo turno, hanno approcciato malissimo il match, facendosi colpire dopo soli 3' da Gameiro. Al 23', dopo un gol annullato a Thomasson, è arrivato il pari ospite, frutto di una sgroppata irresistibile di Mbappè. Trovato il pari gli uomini di Pochettino hanno aumentato i giri del motore. Al 64' è infatti arrivato il gol dell'1-2 di Hakimi, su assist di Mbappè. Il francese ha poi sfruttato un retropassaggio errato di Djiku per recapitare in rete il gol dell'1-3 4' più tardi.

Dopo la rete del transalpino i padroni di casa hanno provato un ultimo disperato assalto, trovando al 75' la rete del 2-3 grazie ad un autogol di Verratti ed il 3-3 nel finale con un'acrobazia del subentrato Caci. In virtù di questo risultato lo Strasburgo vede complicarsi la propria rincorsa al terzo posto. I padroni di casa si portano a 2 lunghezze dal Rennes terzo, con una partita in più. PSG che sale invece momentaneamente a +14 sul Marsiglia.

Kylian Mbappé esulta con Leo Messi e Neymar dopo il gol in Strasburgo-PSG - Ligue 1 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

STRASBURGO (4-4-2): Siels, Lienard, Djiku, Nyamsi, Perrin (dal 69' Diallo), Guilbert (dall'83' Aholou), Bellegarde, Prcic (dall'83' Ceci) , Thomasson (dal 69' Sissoko), Gameiro, Ajorque (dal 69' Le Marchand).

PSG (3-4-3) Donnarumma, Bernat (dall'82' Mendes), Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Hakimi (dal 90' Kehrer), Danilo,Verratti, Neymar (dall'86' Di Maria), Mbappé, Messi.

GOL - 3' Gameiro (S), 23' Mbappè (P), 64' Hakimi (P), 68' Mbappè (P), 75' Aut. Verratti (P), 90+5' Caci (S) PRIMO TEMPO (1-1)

ASSIST - Neymar (P), Mbappè (P), Lienard (S)

NOTE: AMMONITI - Bellegarde (S), Prcic (S), Lienard (S), Neymar (P), Kimpembè (P), Donnarumma (P)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 9 MOMENTI CHIAVE

3' RETEEEEE! LA SBLOCCA SUBITO GAMEIRO! Gol a freddo dei padroni di casa che puniscono il disattento Kimpembè con un lancio in profondità, portandosi subito avanti grazie ad una zampata del proprio nove, bravo a bucare Donnarumma sul primo palo.

9' GOL ANNULLATO A THOMASSON! Altra imbucata in profondità di Ajorque (partito in posizione di off-side), bravo a mettere a sedere Marquinhos e crossare in mezzo per l'acrobazia di Thomasson che aveva piazzato il pallone all'incrocio.

23' RETEEEEEE! MBAPPEEEEEE! 1-1! Imbucata in profondità di Neymar per la percussione irresistibile del francese che si lancia in campo aperto e poi punisce Siels calciando di punta.

Jean-Ricner Bellegarde e Kevin Gameiro Credit Foto Getty Images

55' DONNARUMMA, SALVA TUTTO! Tuffo prodigioso dell'azzurro che riesce con una mano a deviare l'interessante conclusione dalla distanza di Prcic.

64' RETEEEEE! 1-2! HAKIMI! Invenzione di Neymar che trova un filtrante perfetto per Mbappè sulla sinistra, passaggio a rimorchio del francese e tap-in da centro area del marocchino, bravo ad insaccare con il piattone.

68' RETEEEEE! MBAPPE! 1-3! Errore gravissimo di Djiku che serve Mbappè con un retropassaggio maldestro. Il francese si invola in campo aperto e poi piazza con il destro sul palo più lontano, battendo ancora Seils.

75' RETEEEE! AUTOGOL DI VERRATTI! Corner insidioso dalla destra, colpo di testa di Diallo a centro area e deviazione sfortunata dell'azzurro che nel tentativo di anticipare Gameiro spedisce il pallone nella propria porta.

81' NEYMAR, TROPPO ALTRUISTA! Numero di Messi sulla trequarti, apertura per Neymar e tocco di ritorno del brasiliano che a tu per tu con Seils ha deciso di non calciare, sbagliando i tempi del passaggio.

90+4' RETEEEE! CACI, 3-3! Traversone dalla sinistra di Lienard, errore in marcatura di Mendes e zampata al volo decisiva del subentrato che inchioda il punteggio sul 3-3.

Sergio Ramos Credit Foto Getty Images

IL MIGLIORE

Kylian MBAPPÈ - Il francese è l'assoluto mvp della sfida. 2 gol, un assist ed il consueto strapotere fisico e tecnico mostrato ad ogni percussione palla al piede. Attenzione al mercato estivo: il transalpino sembra infatti essere la vera stella di questa formazione.

IL PEGGIORE

Alexander DJIKU - Soffre terribilmente le accelerazioni di Mbappè, facendosi saltare con continuità. Disastroso nel retropassaggio che porta all'1-3 del francese e che condanna i suoi alla sconfitta. Bocciato.

