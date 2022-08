capocannoniere della Serie A a esubero nel Psg in soli quattro anni. Questa è stata la parabola discendente di Mauro Icardi, ormai ai margini del progetto tecnico di Christophe Galtier per lasciare spazio al giovanissimo Hugo Ekitiké, già entrato Clermont-Foot. Una sfida vinta 5-0 dal club parigino, con la perla della rovesciata di Leo Messi a suggellare il tabellino. Dadella Serie A ain soli quattro anni. Questa è stata la, ormai ai margini del progetto tecnico diper lasciare spazio al giovanissimo, già entrato nell'esordio stagionale in Ligue 1 contro il. Una sfida vinta 5-0 dal club parigino, con laa suggellare il tabellino.

Da ieri l'attaccante argentino è stato formalmente inserito nel gruppo degli esuberi del Psg e, secondo L'Équipe, potrebbe finire a giocare con la squadra dell'Associazione, in quinta divisione francese fra i dilettanti. Tutto ciò, a meno che Icardi non prenda in considerazione l'idea di cambiare aria - e, molto probabilmente, rinunciare a buona parte dei 9,2 milioni di euro netti che il Paris Saint-Germain gli corrisponde annualmente, fino al giugno 2024 - per trasferirsi altrove, magari con la possibilità di un ritorno in Italia. Il Monza sembrava molto interessato a inizio mercato, tuttavia i rumor si sono pian piano spenti.

Il quotidiano francese sostiene infatti che "per chi dovesse restare, ci sarebbe la possibilità di garantire un po' di calcio giocato con la squadra di National 3 (la quinta divisione), gestita dall’associazione Psg". Per ora Icardi fa parte del gruppo di quegli "indesiderabili" che il Psg intende lasciar andare in modo definitivo. Tra essi, oltre a Maurito, rientrano anche Julian Draxler, Idrissa Gueye, Ander Herrera e Layvin Kurzawa, tutti giocatori, a oggi, finiti ai margini della rosa parigina e abili soltanto ad allenamenti separati dal resto della squadra, con orari e allenatori differenti. Wanda Nara, moglie e procuratrice del calciatore, avrebbe però finora escluso qualsiasi ipotesi di trasferimento in un club che non garantisca gli stessi emulomenti finora percepiti dal marito, mentre il Psg non sarebbe disposto a liquidare direttamente gli stipendi rimanenti per svincolare l'attaccante. Al netto di tutto ciò, resta davvero di difficile comprensione il futuro di Icardi.

